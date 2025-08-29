Dopo essere stato tronista a Uomini e Donne, Leonardo Greco è tornato al suo lavoro di agente immobiliare e ha rivelato il suo importante guadagno attualmente (ALTO) rispetto al compenso nel periodo del dating show….

Leonardo Greco svela il guadagno attuale rispetto a U&D

In un’intervista a Fanpage.it firmata da Stefania Rocco, l’ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco ha parlato della sua vita da agente immobiliare, un percorso che gli regala soddisfazioni più consistenti a quanto pare, rispetto al mondo della TV.

Leonardo ha racconta con sincerità: “Ho sempre fatto l’agente immobiliare, anche prima del trono di Uomini e Donne. A 20 anni ero già mediatore creditizio, mi occupavo di mutui. Sono sempre stato in questo settore”. Dopo una breve pausa successiva al programma, nel 2016 è tornato nel mercato immobiliare ottenendo il patentino ufficiale. Oggi si definisce un “Top Producer” nell’azienda per cui lavora, con clienti sia in Italia sia all’estero.

Spiegando il suo metodo, Leonardo Greco ha aggiunto: “Sono un agente immobiliare molto quotato… trovo la casa da vendere e la abbino ai compratori in maniera mirata… se prendo 10 immobili da vendere, ne colloco il 95% al prezzo desiderato dal proprietario.” Questo successo si accompagna anche a una forte presenza sui social, che lo aiuta a costruire un solido personal branding.

Nel suo discorso Leonardo di Uomini e Donne ha voluto rispondere anche alle critiche che lo attaccano per essersi “convertito” al settore immobiliare:

“Un conto è improvvisarsi. Un altro altro è fare l’agente immobiliare costruendosi un target, un personal branding e un certo tipo di clientela. Mi è capitato di guadagnare anche 50mila euro in una sola transazione.”

Rispetto al mondo della tv, l’ex volto di Temptation Island ha ribadito: “Le serate post trono non le ho mai considerate un lavoro, erano semplice fortuna. Oggi faccio un lavoro strutturato… se dovessi accettare una proposta tv, lo farei solo per un’offerta economica importante. Almeno 80/100mila euro…”. Ha ribadito che c’è tanta dedizione e impegno nel suo lavoro.

Infine, Leonardo Greco ha fatto chiarezza anche su chi lo vorrebbe rivedere a Uomini e Donne: “No, assolutamente. È stata un’esperienza bellissima ma è nata e finita lì… Tornare a fare il Trono over non è proprio nei miei pensieri.”