Maria Monsé e sua figlia Perla Maria Paravia hanno attaccato Pamela Petrarolo accusandola di falsità e sete di notorietà. In un video social l’hanno definita “capace di tutto per farsi notare”, criticandola per più di un motivo.

Maria Monsè e la figlia Perla contro Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo ha ricevuto delle nuove frecciatine. Stavolta si tratta di altre ex concorrenti del Grande Fratello, Maria Monsé e sua figlia Perla Maria Paravia. Le due sono tornate ad attaccarla con dichiarazioni al vetriolo condivise sui social. Le tensioni tra le tre erano già emerse nella Casa, ma sembrano tutt’altro che sopite.

Le due ex gieffine hanno avuto da ridire su Pamela Petrarolo, dopo che quest’ultima recentemente ha replicato prima a Tommaso Franchi e poi a Jessica Morlacchi (che ha risposto a sua volta smentendola). E l’hanno fatto con un lungo video pubblicato online, in cui la accusano apertamente di ipocrisia e “fame di notorietà”.

“Dopo tutti i rumor di questi ultimi giorni abbiamo ancora una volta la dimostrazione che le Monsé avevano ragione!”, hanno esordito all’unisono Monsè, sottolineando come, secondo loro, i comportamenti di Pamela Petrarolo siano ora chiari anche agli altri. “Finalmente tante persone hanno capito chi è veramente, che dietro quella maschera dell’amicizia nascondeva fame di notorietà”, hanno affermato con tono deciso.

Le accuse non si fermano qui. Le Monsé hanno portato avanti il loro pensiero, sostenendo che Pamela, dopo il reality, si sia inventata un podcast solo per parlare male degli altri, attirare l’attenzione e alimentare polemiche: “Appena uscita dal GF dice: ‘Ma che mi invento che finalmente si parla di me dopo anni e anni?’”, ha ancora Maria Monsè, criticando l’ex collega per aver creato contenuti a loro dire ‘tossici’: “In questo podcast parla male delle persone o cerca di metterle l’una contro l’altra. Per un po’ di notorietà, è capace di tutto”.

Maria e Perla si sono dette deluse dal comportamento dell’ex ragazza di Non è la Rai. Hanno definito Pamela Petrarolo “falsa” e “doppiogiochista”. “Davanti faceva la buona, poi dietro ci sparlava”, ha aggiunto Perla, specificando che le offese sarebbero arrivate anche senza che Pamela la conoscesse realmente.

Il tutto arriva peraltro mentre Pamela Petrarolo si prepara a tornare in TV con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Un ritorno sul piccolo schermo che, a giudicare da queste polemiche ‘extra’, non passerà inosservato.