I colpi di scena non mancano nella serie televisiva: tutte le anticipazioni di Io sono Farah dell’8 agosto 2025. Scopriamo la trama completa della puntata.

Io sono Farah anticipazioni 8 agosto

Dalle anticipazioni dell’8 agosto di Io sono Farah sappiamo che al centro della scena c’è Farah, furiosa con Mehmet e determinata ad evitarlo in ogni modo. Ma con la minaccia di un possibile rimpatrio, è costretta ad accettare la proposta della polizia: collaborare per non essere espulsa.

Secondo la trama della puntata, Farah e Kerim vengono trasferiti in un appartamento super tecnologico di proprietà di Tahir, dove possono sentirsi finalmente al sicuro. Intanto, Tahir inizia a tessere nuove alleanze per proteggere entrambi e viene a sapere che Yasemin ha denunciato Farah come responsabile dell’incidente.

E ancora le anticipazioni dell’8 agosto di Io sono Farah svelano anche che Tahir affronta direttamente Farah, chiedendole di confessare tutto. Lei inizialmente nega ogni coinvolgimento, ma Tahir ha un asso nella manica: ha ascoltato la conversazione telefonica tra lei e Mehmet. Messa con le spalle al muro, Farah rivela che Mehmet la sta ricattando: se non collabora con lui, verrà espulsa dal Paese.

Nel frattempo, Vera e Bade cercano in tutti i modi di convincere Kaan ad andare all’estero per mettersi al sicuro, ma lui rifiuta. Vera, a quel punto, propone a Farah un patto: l’aiuterà, ma in cambio dovrà restare in silenzio.

Tra gli altri intrighi, Tahir riceve nuove informazioni da Ali Galip, mentre una missione affidata a Bekir viene sventata dal capo kazako dei Karaman, che riesce a evitare il peggio.

Quante puntate sono

Basandoci sulla programmazione turca, sappiamo che Io sono Farah è composta da due stagioni: la prima ha ben 14 episodi, mentre la seconda ne conta 13.

Ora vedremo come saranno adattata al palinsesto Mediaset di Canale 5, visti anche gli ottimi ascolti.

Quando va in onda Io sono Farah

Per questa settimana, quindi fino all’8 agosto, non ci saranno delle novità.

Se volete sapere quando va in onda Io sono Farah possiamo dirvi che l’episodio sarà trasmesso su Canale 5 alle ore 16:06 circa, poco dopo If You Love.

Dall’11 agosto 2025 però la serie subirà uno stop.

Il cast di Io sono Farah

Chi fa parte del cast di Io sono Farah? Ci sono diversi volti noti che hanno appassionato i telespettatori.

Tra tutti, in particolare, spiccano i nomi di Demet Özdemir, già protagonista di altri successi trasmessi in Italia, così come quello di Engin Akyürek, anche lui amatissimo dal pubblico per diversi lavori.

In TV e streaming dove vederlo

Dove guardare Io sono Farah in TV e in streaming? Sul piccolo schermo la serie turca va in onda al pomeriggio, all’orario indicato, su Canale 5.

Mentre invece se preferite utilizzare lo streaming, c’è la possibilità di vedere in diretta o recuperare in un secondo momento, la soap su Mediaset Infinity.

Il tutto tramite app, sito web o smart TV, a seconda delle vostre esigenze.