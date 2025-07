La quinta puntata di Temptation Island è stata un vero e proprio successo. Gli ascolti arrivati nella mattinata di oggi sorridono a Canale 5, che vola al 30% di share e fa addirittura meglio rispetto alle precedenti puntate, compresa quella dello scorso anno!

Gli ascolti della quinta puntata di Temptation Island

Temptation Island non smette di stupire! La quinta puntata animata dal falò di confronto furioso tra Sonia B e il fidanzato Simone, così come la fuga dal villaggio di Antonio dopo i video della compagna Valentina e il single Francesco, è stato un vero e proprio boom! E gli ascolti lo dimostrano.

Quanto ha registrato Temptation durante la quinta puntata del 24 luglio? La trasmissione su Canale 5 ha conquistato 3.851.000 spettatori con uno share del 30% (Buonanotte a 1.907.000 e il 29.5%), come rivelato da Davide Maggio.

E pensate che addirittura Temptation Island ha fatto anche meglio rispetto alla passata edizione, quando durante la quinta puntata del 2024 ha registrato 3.463.000 spettatori e il 29.8% di share.

Temptation Island ieri si scontrava con Don Matteo in replica che su Rai 1 ha interessato 1.854.000 spettatori pari al 13% di share. Tra gli altri dati proposti dalla fonte citiamo che su Rai 2 è andata in onda la serie Delitti in Paradiso che ha intrattenuto 806.000 spettatori pari al 5.7%. Mentre su Rai3 La notte del 12 ha segnato 629.000 spettatori (4.2%).

LEGGI ANCHE: L’Uomo Gatto si scaglia contro Sarabanda ed Enrico Papi

Sponda Mediaset, oltre a Temptation Island, Italia 1 ha trasmesso Oblivion che ha incollato davanti al video 611.000 spettatori con il 4.3%. Infine su Rete 4 Lo specialista ha totalizzato un a.m. di 628.000 spettatori (4.5%).

Un successo clamoroso quello del reality show delle tentazioni che continua a crescere di puntata in puntata. Per la prossima settimana Temptation Island ha in serbo un triplo appuntamento finale tutto da vivere, con colpo di scena incredibili.