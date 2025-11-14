Cuoche da 12 regioni italiane si contenderanno il titolo della V edizione utilizzando i migliori oli e.v.o. finalisti del premio Ercole Olivario 2025

La V edizione di “ExtraCuoca” entra nella sua fase più calda. Sono state annunciate le ventotto cuoche professioniste che si affronteranno nell’attesissima finale del concorso nazionale. L’evento celebra il talento delle donne nell’uso dell’olio extra vergine di oliva ed è promosso da enti prestigiosi come il Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, l’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e Lady Chef (FIC).

Oli d’eccellenza per piatti unici

Le concorrenti, provenienti da tutta Italia (incluse regioni come Abruzzo, Basilicata, Lazio, Umbria e Veneto), hanno dovuto creare ricette originali per la giuria. Le categorie in gara includono Antipasti, Primi Piatti, Secondi Piatti e Dolci. La regola fondamentale del concorso era l’utilizzo esclusivo degli oli e.v.o. selezionati come finalisti al concorso Ercole Olivario 2025 e alla Goccia d’Ercole, garantendo così un livello qualitativo altissimo.

La “Sfida ai fornelli” a Perugia

Il momento clou della competizione si terrà martedì 2 dicembre 2025 nella città di Perugia. La “Sfida ai fornelli” vedrà le 28 finaliste cucinare le loro proposte dal vivo. Le loro preparazioni saranno valutate attentamente da due Giurie distinte, che avranno il compito di decretare le 8 vincitrici della quinta edizione.

Una giuria di alto profilo

La selezione delle finaliste è stata affidata a una giuria di comprovati esperti, guidata da Giorgio Donegani, noto tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione. Tra i giurati figurano nomi importanti del settore come Gabriella Stansfield, Giuseppe Capano, Antonietta Mazzeo, Daniela Ferrando e diversi giudici internazionali di cucina (Albarosa Zoffoli, Alessandra Baruzzi, Gianna Fanfano e Giovanna De Vincentis).

