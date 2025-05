Nella sua carriera ha fatto davvero tanto, ma dal 2007 lo troviamo nel cast fisso di Ballando con le Stelle nel ruolo di giudice. Lui è Fabio Canino a cui abbiamo riservato questo articolo, in cui sono raccolte tutte le curiosità che lo riguardano: età, fidanzato, carriera e Instagram.

Chi è Fabio Canino

Nome e Cognome: Fabio Canino

Data di nascita: 15 agosto 1963

Luogo di nascita: Firenze

Età: 61 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri circa

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: attore, scrittore, conduttore radiofonico e personaggio televisivo

Fidanzato: Fabio non sappiamo se è impegnato o single

Profilo Instagram: @fabiocaninoreal

Fabio Canino età e biografia

Per conoscere meglio chi è Fabio Canino è bene partire dalla sua biografia. Il giudice di Ballando con le Stelle quanti anni ha e dov’è nato? Nato a Firenze il 15 agosto 1963, la sua età oggi è di 61 anni.

Altezza e peso di Fabio Canino dovrebbero corrispondere a 1 metro e 80 centimetri e 75 kg.

Da padre originario di Ischia, che altro sappiamo di Canino? Dopo il diploma nel 1983 ha iniziato a studiare recitazione, per poi iniziare a fare i primi lavori tra TV, cinema e radio e diventare il personaggio noto che conosciamo oggi.

Vita privata

Fabio Canino sulla sua vita privata ci tiene particolarmente, perché non ama raccontare molto di sé.

Sappiamo però che ha dichiarato di essere omosessuale ed è spesso impegnato su temi di carattere LGBT o sociali. Peraltro è uno dei testimonial della campagna “Giù le mani dai bambini”.

Chi è Emanuele, il compagno di Canino? A oggi non sappiamo se Fabio abbia o meno una persona al suo fianco. Dunque non possiamo dire con esattezza se è fidanzato o single. Ci tiene molto a preservare la sua vita lontano dai riflettori.

Dove vive Fabio Canino?

Dove seguire Fabio Canino: Instagram e social

Riguardo alla parte social possiamo affermare che Fabio Canino ha un suo sito ufficiale, ma è anche presente su Instagram dove regolarmente pubblica dei contenuti come post (foto e/o video) o stories.

Carriera

Che fine ha fatto Fabio Canino? Oggi è uno dei giudici di Ballando con le Stelle, ma negli anni ha fatto davvero tante cose tra film, libri, programmi TV e radiofonici.

Come abbiamo già detto, Canino ha iniziato a studiare recitazione con Antonio Rugani della Bottega Teatrale di Firenze. Poi si è spostato al Centro di Teatro Attivo di Milano dove ha svolto il corso per attori professionisti.

Prima di farsi largo nel mondo dello spettacolo, è stato animatore di villaggi turistici per qualche anno, fino all’esordio come attore e autore teatrale e interpretare i primi spettacoli e commedie.

L’esordio televisivo invece è arrivato con il programma Macao (1996-1998), seguito da Le Iene (1998-2000) per passare alla trasmissione comica.

Nel 1999 ha portato sul palcoscenico Carosello, e dopo tutti a letto, di cui ha anche firmato la regia. Mentre in seguito ha condotto il programma comico di La7, Assolo. A Mediaset ha avuto modo di condurre Cronache marziane e Frankenstein.

Più o meno nello stesso periodo ha anche condotto su Radio Montecarlo, Star System e Hot Settanthot su Raisat Premium. Tutte esperienze che gli hanno permesso di poter figurare in tanti programmi TV, come vedremo.

I libri di Fabio Canino

Prima di passare a questo però è bene far presente che Fabio Canino in carriera dal 2001 ha scritto anche dei libri, che vi riproponiamo qui a seguire:

2001 – Lettere alla Iena; 2003 – Omo Sapiens; 2005 – Mai più senza. Dizionario del perfetto marziano; 2006 – Raffabook. Più che un libro uno show del sabato sera; 2016 – Rainbow Republic; 2019 – Le parole che mancano al cuore e 2020 – Processo ad Oscar Wilde. La legge e l’amore.

Film con Canino

Dopo tanti spettacoli teatrali, tra cui il recente Trovatene uno bravo, Fabio Canino è stato protagonista dei seguenti film: Fratelli coltelli (1997); Besame mucho (1998) e A ruota libera (2000).

Programmi TV

In tutto il periodo della sua carriera televisiva, Fabio Canino è stato in diversi programmi, che vi riportiamo in questo elenco a seguire:

Donna sotto le stelle; Super DUT; Saxa Rubra; Macao (1997–1998); Le Iene (998–2000); Assolo (2001); Voci (2002–2004); Pink (2003); Rumore (2003); Isolati (2003); Cronache marziane (2004–2005).

Degli altri segnaliamo anche: Frankenstein (2006); TG Show (2007); Votantonio (2007); Ballando con le stelle (dal 2007) – Giurato ; Celebrity (2007–2008); Hot Settanthot (2008–2009); 24mila voci (2010–2011) – Giurato ; Telenovella (dal 2011); Aggratis! (2013); Sarà Sanremo (2016) – Giurato ; Ballando on the Road (dal 2017) – Giurato ; Diversity Media Awards (2017); One World – Together at Home (2020)

Anche in radio ha fatto diverse trasmissioni e ricordiamo che dal 2022 su Radio Capital è al timone de I Miracolati, programma che ha anche vinto il Diversity Media Award 2023.

Le Iene

Dal 1998 al 2000 Canino lo abbiamo visto a Le Iene.

Sarà Sanremo

Nel 2016 è entrato a far parte della giuria di Sarà Sanremo. Un ruolo importante per lui, ancora una volta.

Fabio Canino a Ballando con le Stelle

Dal 2007 è entrato a far parte della giuria di Ballando con le Stelle. Spesso diretto e pungente, i suoi commenti non passano inosservati.

Chi c’è insieme a Fabio Canino nella giuria di Ballando? Al suo fianco c’è Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, la presidente di giuria Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Tra gli altri protagonisti della giuria che hanno la possibilità di dare il proprio tesoretto ci sono Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.