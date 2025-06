Nel corso di una nuova intervista, Fabio Testi ricorda la sua esperienza alla prima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attore però lancia una bordata al reality show. Ecco cosa ha dichiarato.

Le parole di Fabio Testi

Sono trascorsi ben 22 anni dalla prima edizione de L’Isola dei Famosi e non tutti ricordano che in quell’occasione tra i concorrenti del reality show c’era anche Fabio Testi. Il celebre e amato attore decise infatti di mettersi alla prova con quella che allora era un’esperienza inedita e ricca di sorprese. Al suo fianco, naturalmente, anche altri diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Adriano Pappalardo, Giada De Blanck, Maria Teresa Ruta e Walter Nudo, che vinse il programma. In attesa della finale di questa nuova edizione, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Testi ha rilasciato infatti un’intervista a La Repubblica e nel corso della chiacchierata ha rivissuto i momenti salienti della sua carriera. Non è mancato anche il capitolo dedicato ai reality show e così Fabio ha ricordato l’esperienza alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, lanciando una bordata al programma. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Feci la prima edizione dell’Isola pensando fosse una gara di sopravvivenza. Era solo gossip. Ma volevo capire quel meccanismo”.

Ma non è finita. Dopo aver parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi, Fabio Testi ha anche parlato del grande affetto che ancora oggi riceve da parte del pubblico. In molti infatti fermano l’attore per strada e in merito lui dichiara:

“Per strada mi fermano: ‘Fabio, sei un uomo vero, dici cose giuste, non ti sei mai fatto influenzare’. Non mi sono mai piegato alle str**zate, alle cose leggere, a quelle contro i miei principi. Dico sempre: 51 per cento l’uomo, 49 il lavoro. Non mi lascio alienare dalla professione”.