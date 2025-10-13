Ospite a Che Tempo Che Fa Milly Carlucci ha rivelato di aver provato a contattare Michelle Obama e Clinton per Ballando con le Stelle. Se c’è chi ha bypassato, qualcun altro avrebbe addirittura risposto declinando l’invito.

La rivelazione di Milly Carlucci

Durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 12 ottobre sul Nove, non solo Annalisa. A presenziare anche Milly Carlucci – volto storico di Rai 1 –che è stata ospite di Fabio Fazio per celebrare un traguardo importante: le venti edizioni di Ballando con le Stelle.

La conduttrice ha raccontato la nascita del programma, che risale al 2004, quando durante un viaggio in Inghilterra notò in TV il format britannico Strictly Come Dancing, da cui Ballando prende ispirazione.

“Nel 2004 mi trovavo in Inghilterra, dove studiava mia figlia, e vidi questo programma in cui dei professionisti insegnavano a ballare. Mi venne l’idea di unire professionisti e dilettanti. All’inizio mi dissero che ero pazza, ma per fortuna i direttori mi diedero fiducia. E fu un’esplosione.”

Col passare degli anni, Ballando con le Stelle ha ospitato personaggi di ogni tipo: attori, sportivi, politici. Ma Milly Carlucci ha puntato anche molto più in alto, provando a contattare nomi davvero internazionali. Lo ha raccontato lei stessa, con un pizzico di delusione:

“Una volta ho mandato una mail a Michelle Obama. Non ho mai avuto risposta, mi ha un po’ deluso. Scrissi anche a Clinton, che rispose tramite il suo entourage, declinando gentilmente.”

Nonostante i grandi sogni irrealizzati, Milly Carlucci continua ad avere un desiderio ben più vicino… almeno sulla carta geografica: portare Fabio Fazio in pista. “Da anni provo a convincere Fabio Fazio a venire a Ballando”, ha detto sorridendo.

Il conduttore ha però scherzato, rifiutando ancora una volta: “Sarò andato in discoteca meno di dieci volte nella mia vita. Mi nascondevo tra i divanetti! Mi piacerebbe tantissimo, ma non è per me.”

Però chissà se come accaduto per altri volti noti, Milly Carlucci non riuscirà in questa impresa!