Svelata la data di inizio della nuova edizione di Amici 25 e tutti i dettagli su concorrenti e professori

Lo studio è pronto ad accogliere i concorrenti, cantanti e ballerini, della prossima edizione: ma quando inizia Amici 25? Chi sono i professori che guideranno gli allievi verso il Serale e il sogno di diventare vincitore? Tutti i dettagli.

Quando inizia Amici 25

Siete fan del programma e vi state chiedendo quando inizia Amici 25 nella nuova imminente stagione televisiva? Finalmente abbiamo una risposta. Come riportato dai listini Mediaset e da Hit (per Affari Italiani) la data di inizio è stata svelata e, salvo anticipi o slittamenti, la prima puntata è prevista per domenica 28 settembre.

Nel corso dell’appuntamento vedremo la formazione della classe con tutti i cantanti e ballerini che prenderanno il posto come allievi titolari.

Chi sono i professori di Amici 2025

Ma sappiamo chi sono gli insegnanti che siederanno dietro la scrivania di questa nuova edizione?

Ad Amici 25 tra i professori per il ballo ci saranno Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini. Invece per la categoria canto troveremo ancora Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

I docenti saranno ovviamente affiancati durante il percorso nel programma da professionisti di entrambe le discipline. Spiccano anche tanti ex del programma, come per esempio Alessia Pecchia della passata stagione e non solo!

Concorrenti: cantanti e ballerini di Amici 25

Chi sono i candidati di Amici 25 tra i concorrenti cantanti e ballerini? È questa la domanda che in tanti si stanno ponendo.

I primi allievi, anche se non è ancora confermato, potrebbero essere Alessio Di Ponzio e di Dandy della passata edizione del talent show.

Entrambi purtroppo sono stati costretti a ritirarsi per infortunio e ai due ballerini è stato proposto di ripresentarsi nella prossima stagione.

Dove vedere in TV e in streaming

In TV Amici possiamo seguirlo come di consueto su Canale 5 alle 16:10 per quanto riguarda il daytime in programma dal lunedì al venerdì, mentre invece la domenica alle 14:00/14:10 circa se ci soffermassimo sul pomeridiano.

Il Serale di Amici 25 invece sarà come sempre in onda in prima serata sul medesimo canale al sabato sera, a partire dal periodo di marzo.

Chi volesse, però, può guardare il talent show anche su Mediaset Infinity in streaming o recuperare i contenuti dalle pagine social del programma o su Witty TV.