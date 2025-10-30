In radio Belen Rodriguez ha parlato apertamente del rapporto teso con Barbara d’Urso, spiegando che la conduttrice “non la saluta”. Poi un gesto che sorprende…

Cosa ha detto Belen Rodriguez

Ricordate l’ospitata di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle in seconda puntata? Qui ha ritrovato Barbara d’Urso, con la quale pare ci siano rapporti non proprio distesi a causa di battutine del passato. Almeno da quel che è emerso in questi anni. E oggi sembrano esserci nuovi sviluppi. Ma partiamo per ordine.

Durante una recente diretta su Rai Radio 2, una gag ironica di Vincenzo De Lucia ha riacceso i riflettori su questa “freddezza”. L’artista, imitando Barbara d’Urso, ha scherzato sull’ospitata di Belen Rodriguez a Belve e ha poi aggiunto:

“Ieri sera ho visto Belve… col cuore Belen! Sei stata bravissima… Ma se c’ero io facevo più share sicuramente… Ci vedevano da Urano, Nettuno, Marte… col cuore!”, ha detto il comico.

Il momento, divertente per il pubblico, ha però aperto la strada a una risposta piuttosto diretta da parte di Belen Rodriguez, che con un sorriso ha deciso di chiarire la situazione: “Ma guarda… È un po’ strana questa situazione… In realtà Barbara d’Urso non mi saluta…”

Il conduttore l’ha allora invitata a rompere il ghiaccio in diretta. A questo punto la showgirl argentina non si è tirata indietro. Con la sua solita ironia ha aggiunto: “Io non ho problemi… Ciao Barbara… col cuore!”.

Su Chi vi avevamo raccontato il gelo tra Belen e D'Urso dietro le quinte a #BallandoConLeStelle. In radio, dopo una gag di De Lucia/D'Urso, l'argentina conferma: "Non mi saluta ma io non ho problemi, ciao Barbara. Col cuore". pic.twitter.com/DQiRhEAqOE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 29, 2025

Un saluto, che molti hanno interpretato come un gesto distensivo, un modo elegante per dire “andiamo avanti”.

Recentemente Giuseppe Candela sul settimanale Chi nella sua rubrica, ha ricordato che tra le due ci sarebbero stati diversi incontri nei corridoi di Ballando con le Stelle, durante l’ospitata di Belen Rodriguez. Il tutto però senza scambi di parole:

“Le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio… Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola… Nemmeno un saluto.”

Adesso la mossa di Belen Rodriguez di mandarle un saluto, nonostante tutto. Che sia un modo per riavvicinarsi? Presto per dirlo! Per ora Barbara d’Urso non si è esposta, ma non è detto possa farlo in questi giorni o più avanti.

