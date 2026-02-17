Ci sarà Federica Brignone a Sanremo 2026? Ecco cosa è emerso

A Sanremo 2026 Federica Brignone tornerà come ospite di una delle serate dopo il doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina? Cosa è emerso e cosa ha detto lei.

Federica Brignone a Sanremo 2026? Parla lei

È una delle protagoniste assolute di queste Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con ben 2 medaglie: l’oro in super-G e nello slalom gigante. Parliamo di una delle atlete azzurre più amate. A Sanremo Federica Brignone avrà un posto riservato come ospite?

Al momento è difficile a dirsi. Carlo Conti pare stia provando in tutti i modi a mettere a segno questo colpaccio, ma Federica Brignone sul Festival è stata piuttosto chiara durante la conferenza stampa.

Nonostante ci sia tanta attenzione intorno a lei, infatti Federica Brignone a Sanremo 2026 non ci sarà, almeno salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. Ma le sue parole sembrano essere piuttosto significative:

“Io a Sanremo? No grazie, io faccio la sciatrice e rimango sciatrice. Lascio fare ai cantanti il loro lavoro e va benissimo così.”

Vedremo se in extremis Carlo Conti riuscirà a strapparle un “sì” che porti Federica Brignone a Sanremo 2026. Manca una settimana all’avvio del Festival e l’attesa è tantissima.

Quando è già stata a Sanremo

Già in passato la sportiva è stata ospite sul palco del Teatro Ariston. Prima di Sanremo 2026 Federica Brignone (in cui si vocifera la sua partecipazione) infatti è stata invitata nel 2024 da Amadeus.

In questa occasione ha parlato di sport ed è stata portavoce di quelle che sarebbero state le attuali Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

