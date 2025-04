Dopo aver espresso la sua opinione sul caso Sinner, Federica Pellegrini fa una gaffe sui social che non passa inosservata. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della campionessa.

La gaffe di Federica Pellegrini

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, da anni nel cuore degli italiani, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica e nel corso della chiacchierata si è espressa per la prima volta sul caso Sinner. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi”.

Le parole della Pellegrini tuttavia hanno fatto storcere il naso ai più e così diversi fan di Sinner si sono scagliati contro la Divina. Federica dal suo canto, stufa degli attacchi, ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza, quando a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web.

Nel rispondere a un’utente su Instagram, Federica Pellegrini ha commesso una doppia gaffe che è in breve è diventata virale. La campionessa ha infatti usato l’espressione latina “Ad hoc”, scrivendola però in modo errato. Quando in seguito le è stato fatto notare l’errore, la nuotatrice ci è ricascata e ha così dichiarato: “E se io non lo volevo dire in latino?”.

Naturalmente l’accaduto ha fatto sorridere tutto il web e la gaffe della Pellegrini ha fatto in breve il giro del web.