Qualche settimana fa Tony Effe ha annunciato un concerto evento al Circo Massimo di Roma, che si svolgerà il prossimo luglio. Tuttavia a oggi il rapper fa fatica nel vendere i biglietti.

Il concerto evento di Tony Effe

Sono mesi intensi, questi, per Tony Effe. Il rapper come sappiamo solo lo scorso febbraio ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone inedita Damme ‘na mano. Nel mentre il cantante, che in questi anni ha ottenuto un enorme successo, ha annunciato anche le date del suo tour, che nei mesi a venire lo porterà nelle principali città italiane.

Tra gli show in arrivo c’è anche un concerto evento al Circo Massimo di Roma, che si svolgerà il prossimo luglio. I biglietti per questo live sono naturalmente già disponibili per l’acquisto, tuttavia sembrerebbe che Tony stia faticando nel vendere i ticket. A oggi infatti gran parte dei posti risultano invenduti e sui social le malelingue parlando già di “flop“. Tuttavia allo show mancano ancora più di due mesi e di certo nelle settimane a venire il rapper riuscirà a riempire la suggestiva location.

Di recente intanto si è anche parlato di una presunta crisi che sarebbe scoppiata tra Tony Effe e la sua fidanzata Giulia De Lellis. A seguito dei numerosi gossip così l’influencer ha deciso di intervenire e rispondendo alla domanda di una fan sui social ha affermato:

“Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo, a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana. Ps: se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici. Non farti confondere dalla noia o dalla cattiveria delle persone per favore”.