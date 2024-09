Soprannominata “La Divina” è senza dubbio un grande vanto per il nostro Paese. Le sue imprese sportive sono memorabili e ci hanno fatto davvero sognare. Parliamo di Federica Pellegrini, l’ex nuotatrice specializzata nello stile libero che, in tanti anni di onorata carriera, ha conquistato titoli mondiali e olimpici. Qui alcune curiosità come età, altezza, fidanzato e Instagram.

Chi è Federica Pellegrini

Federica Pellegrini età, altezza e peso

Apriamo la biografia di Federica Pellegrini con alcune informazioni di base. L’ex nuotatrice è nata a Mirano il 5 agosto del 1988 e la sua età è di 36 anni. Se vi state chiedendo di quale segno zodiacale sia, è del Leone.

Fisico ben allenato e statuario, la campionessa di nuoto ha un’altezza pari a 1 metro e 79 centimetri e peso che corrisponde invece a 65 kg.

Arriva da una famiglia benestante. Il papà Roberto e la mamma Cinzia l’hanno sempre supportata fin da piccola nella sua passione per il nuoto. Pensate che Federica Pellegrini ha mosso i primi passi in questo sport all’età di 7 anni. Determinata e con la testa sulle spalle, mai avrebbe immaginato un giorno di diventare una stella dello sport italiano e regina dello stile libero.

Vita privata

Passiamo alla vita privata di Federica Pellegrini. Non tutti sanno probabilmente ma ha un fratello di nome Alessandro, nato anche lui a Mirano nel 1990.

Che lavoro fa il fratello di Federica Pellegrini? Dopo alcuni anni a Londra dove ha frequentato dei corsi di specializzazione (a seguito del diploma alberghiero) lavora a Venezia come barman.

Riguardo alla vita sentimentale sappiamo invece che Federica Pellegrini è stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni. La prima con Luca Marin con cui è stata ben 4 anni. Ma dopo molti alti e bassi i due si sono lasciati. A seguire l’ex nuotatrice ha avuto un’intensa relazione di 6 anni con Filippo Magnini. In molti si chiedono come mai sia finita, ma non ci sono conferme ufficiali. I più lo attribuiscono alla vicinanza del cugino di Magnini, Matteo Giunta alla campionessa.

Giunta, tra l’altro, per tanti anni è stato l’allenatore di Federica Pellegrini, ma solo dopo le Olimpiadi di Tokyo nel 2020 hanno ufficializzato la loro relazione. Per diverso tempo è stato dunque il suo fidanzato. Nel 2022 hanno annunciato a Verissimo che il 27 agosto dello stesso anno si sarebbero sposati a Venezia. Una cerimonia che ha visto la direzione di Enzo Miccio e la presenza di tanti volti noti.

Erroneamente rispetto a quanto viene ricercato sul web da alcuni utenti, Federica Pellegrini non ha alcuna malattia e non ha una figlia o figli in generale. Ma sappiamo che nel 2023 ha annunciato la gravidanza. Federica è incinta e la notizia è trapelata prima sui giornali e poi confermata sui social.

Dove vive Federica Pellegrini? La sua casa si trova a Verona.

Tra le tante curiosità, oltre all’amore per gli animali, Federica Pellegrini è amante del calcio e grande tifosa della Juventus. Quando ha modo e le è possibile non manca occasione di seguire la sua squadra del cuore. Spesso è stata avvistata all’Allianz Stadium e in visita al J Museum, il museo dedicato alla società bianconera. Proprio qui, in una delle tante sezioni dedicate ad altre discipline come il nuoto, è presente uno spazio tutto suo.

È grande amica di Alex Di Giorgio e Gregorio Paltrinieri, tra i tanti colleghi.

Dove seguire Federica Pellegrini: Instagram e social

Federica Pellegrini è senza dubbio una delle atlete più amate e seguite nel nostro Paese, anche sui social. L’ex nuotatrice non è presente su Facebook (ci sono diverse pagine tra cui un fan club a lei dedicato).

Presente invece su Twitter con il nickname @mafaldina88. Non è presente alcun account su TikTok.

Unico profilo ufficiale, a parte Twitter, è quello di Instagram. Qui vanta oltre 1 milione e 700 mila follower e condivide con i propri fan tutto ciò che la riguarda, sia in ambito sportivo che la vita lontana dai riflettori.

Ci sono foto tratte da shooting, ma anche scatti dedicati al tempo libero in compagnia di suo marito Matteo o di cari amici. È molto amante degli animali.

Carriera

Raccontare la carriera di una grande atleta come Federica Pellegrini e riassumerla in un solo articolo è davvero riduttivo. Specializzata nei 200 metri stile libero, a soli 13 anni ha iniziato a partecipato alle prime gare nazionali. Dal 2004 ha preso il via la sua carriera con la convocazione in Nazionale per le Olimpiadi di Atene, dove ha guadagnato la prima medaglia d’oro e il record come più giovane a vincere una medaglia individuale olimpica.

L’anno successivo sono arrivati i Mondiali di Montreal e anche qui si è aggiudicata un argento, anche se ne sfumeranno delle altre a causa dell’eccessiva stanchezza. Non va meglio a Melbourne nel 2007, dove dopo l’ennesimo record in semifinale, ha dovuto accontentarsi di un bronzo. Ma il meglio deve ancora venire.

Il 2008 è stato il suo anno con l’oro a Pechino e il record mondiale, confermatosi poi a Shangai nel 2011 con i mondiali (doppietta nei 200 e 400). Male invece le successive Olimpiadi di Londra, terminate senza alcuna medaglia. Portabandiera poi ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro si è aggiudicata solo il quarto posto.

A Gwangju ai Mondiali di Nuoto nel 2019 si è ripresa il gradino più alto del podio. Nel 2021 invece ha ottenuto un altro record aggiudicandosi il primato di prima donna a gareggiare in ben cinque edizioni dei giochi.

Qualcuno si chiede quante medaglie d’oro ha vinto la Pellegrini in carriera? Ebbene vanta in totale (oltre a tanti record) ben 156 medaglie d’oro in tutte le competizioni sportive alle quali ha partecipato, 56 argenti e 35 bronzi. Un palmarès davvero importantissimo.

Nel 2022 ha chiuso la sua carriera da nuotatrice.

Non tutti sanno, ma Federica Pellegrini ha in bacheca anche diverse onorificenze.

Italia’s Got Talent

Non solo sport. Federica Pellegrini ha avuto il piacere di essere giudice anche di un programma televisivo come Italia’s Got Talent. Dal 2019 al 2022 ha ricoperto questo ruolo.

Le Iene

Nel 2021 Federica Pellegrini, tra le tante cose, ha anche avuto modo di condurre Le Iene.

I libri di Federica Pellegrini

In diversi momenti della sua carriera, Federica Pellegrini ha avuto modo di scrivere e raccontarsi in 3 differenti libri.

Il primo risale al 2007 ed è stato scritto con collaborazione con Federico Taddia e si chiama “Mamma posso farmi il piercing?”. Successivamente nel 2019 la pubblicazione di un secondo libro, che porta il titolo di “Nuoto per amore”.

Infine nel 2014 risale il terzo e ultimo libro, scritto con l’aiuto di Matteo Giunta, “Il mio stile libero, amore e rock’n’roll”.

Pechino Express 2023

Ritroviamo Federica Pellegrini TV grazie alla sua partecipazione a Pechino Express. Questa avventura ha deciso di condividerla in coppia con suo marito Matteo Giunta.

L’ex nuotatrice e il suo allenatore formano “I Novelli Sposi”.

Scopriremo passo passo se saranno in grado di mettere in difficoltà i loro rivali in questa straordinaria esperienza. Ma a proposito di questo, vediamo appunto chi sono tutti i concorrenti…

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle 2024

Ballando con le Stelle 2024 accoglie nel suo cast la presenza dell’amata nuotatrice Federica Pellegrini. Per questa sfida lavorerà insieme ad Angelo Madonia.

Le coppie di Ballando con le Stelle

Qui in elenco vediamo chi sono le coppie di Ballando con le Stelle:

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle

Presto scopriremo tutto il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle:

