In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Federica Petagna. L’ex gieffina ha infatti messo in vendita delle ciabatte che aveva ricevuto gratis all’interno della casa del Grande Fratello e il suo gesto non è passato inosservato.

Il gesto di Federica Petagna

Tra le protagoniste dell’ultimo Grande Fratello c’è stata anche Federica Petagna. L’ex protagonista di Temptation Island, a seguito di quanto accaduto in Sardegna, ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza e ha così varcato la porta rossa. Ben presto però a raggiungerla all’interno della casa sono stati l’ex tentatore Stefano Tediosi e l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e il triangolo ha appassionato il pubblico per diverse settimane.

Federica tuttavia ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con il suo storico compagno e a oggi è ancora legata a Stefano, con cui le cose sembrerebbero procedere a gonfie vele. Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato l’ex gieffina al centro dell’attenzione mediatica e sui social gli utenti si sono divisi. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti del web hanno notato che proprio Federica Petagna ha messo in vendita le ciabatte che aveva ricevuto gratis all’interno della casa del Grande Fratello, alla cifra di 5 euro. A quel punto lo screen dell’annuncio ha iniziato a fare il giro dei social e gli utenti si sono così divisi. Mentre c’è chi ha preso la cosa con ironia, tanti altri si sono scagliati duramente contro Federica, usando termini poco eleganti.

La Petagna tuttavia al momento non è intervenuta per fare chiarezza sulla situazione e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio. Nel mentre a oggi l’ex gieffia si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.