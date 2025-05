Andiamo a scoprire tutto su chi è JJ, vincitore e rappresentante dell’Austria all’Eurovision 2025. Continuate la lettura se volete scoprire il suo vero nome, qualche dettaglio sulla carriera e sulla vita privata.

Chi è JJ

Nome e Cognome: Johannes Pietsch

Nome d’arte: JJ

Data di nascita: 29 aprile 2001

Luogo di Nascita: Vienna

Età: 24 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @johannesjjpietsch

JJ età, vero nome e biografia

Qual è il vero nome di JJ? Il cantante austriaco si chiama Johannes Pietsch ed è nato il 29 aprile 2001. Questo significa che la sua età è di 24 anni ma non abbiamo altre informazioni relative a peso o altezza.

Le sue origini sono austriache da parte di padre e filippine da parte di madre. Dei genitori sappiamo che la mamma lavora come cuoca mente il papà è un informatico.

Johannes ha vissuto a Dubai fino al 2016 e poi è tornato in Austria con la sua famiglia. Per quanto riguarda il percorso di studi, inoltre, sappiamo che ha frequentato la scuola lirica dell’Opera di Stato di Vienna.

Tra le lingue che conosce menzioniamo l’inglese, il francese e il tagalog. Oggi dove vive? Oggi abita in Austria.

Adesso che sappiamo come si chiama in realtà JJ e abbiamo visto diverse informazioni sulla sua biografia, passiamo alla vita privata e alla carriera.

Vita privata

Della vita privata di JJ purtroppo non abbiamo molte informazioni perché sembra tenere in particolare modo alla privacy.

Non sappiamo se sia fidanzato ma per il momento dobbiamo ipotizzare che sia single. In un’intervista con il sito queer.de si è detto felice di poter rappresentare la comunità queer all’Eurovision.

Dove seguire JJ: Instagram e social

Per seguire JJ sui social potete andare sul suo profilo Instagram e qui troverete tutti i link necessari.

Pur non essendo presente su Twitter e Facebook, lo vediamo su TikTok e YouTube.

Non manca un canale Discord e anche il profilo Spotify in cui ascoltare tutta la sua musica.

Carriera

La carriera di JJ, il cui vero nome è Johannes Pietsch, comincia grazie alla partecipazione a The Voice UK durante la nona edizione del programma. Alla fase nei Knockout deve lasciare la trasmissione, ma l’anno seguente è tra i concorrenti di Starmania.

Nel 2025 viene annunciato come rappresentate dell‘Austria all’Eurovision Song Contest e nel marzo dello stesso anni presenta la canzone Wasted Love.

Chi ha vinto l’Eurovision 2025? La vittoria è andata proprio al cantante austriaco, che ha guadagnato un totale di 436 punti tra giuria e televoto.

Album e canzoni di JJ

JJ è relativamente nuovo nel panorama musicale e per tale ragione, a maggio 2025, non ha ancora alcun album all’attivo.

Tra le sue canzoni più note possiamo ricordare sicuramente Wasted Love, brano presentato a Eurovision 2025.

The Voice UK

Nel 2020 JJ si fa conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a The Voice UK sotto la guida di will.i.am.

Si qualifica fino ai Knockout ma purtroppo è costretto ad abbandonare la gara.

JJ a Eurovision 2025

Il 30 gennaio 2025 JJ è stato annunciato dalla trasmissione radiofonica Ö3-Wecker come rappresentante per l’Austria all’Eurovision Song Contest a Basilea.

La canzone che ha portato sul palco della seconda semifinale, e in seguito della finalissima, si intitola Wasted Love.

Il cantante austriaco ha vinto la competizione canora internazionale con 258 voti dalla giuria e 176 punti provenienti dal televoto. Dopo undici anni, quindi, la kermesse tornerà in Austria! ricordiamo che nel 2014 aveva vinto Conchita Wurst con la sua Rise Like a Phoenix.

Testo e canzone

Qui di seguito uno stralcio del testo della canzone che JJ porta all’Eurovision 2025 come rappresentante dell’Austria:

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

La traduzione di Wasted Love può essere trovato con molta facilità sul web.

I concorrenti di Eurovision 2025

I concorrenti dell’Eurovision 2025, come ogni anno, vengono da tutte le parti d’Europa e per tale ragione l’elenco è molto lungo:

VÆB – RÓA; Justyna Steczkowska – GAJA; Klemen – Quanto tempo ci resta; Tommy Cash – Espresso Macchiato; Melody – ESA DIVA; Ziferblat – Bird of Pray; KAJ – Bara Bada Bastu; NAPA – Deslocado; Kyle Alessandro – Lighter; Red Sebastian – Strobe Lights; Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro; Mamagama – Run With U; Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Shkodra Elektronike – Zjerm; Claude – C’est La Vie; Marko Bošnjak – Poison Cake; Zoë Më – Voyage; Theo Evan – Shh.

La lista però prosegue anche con i seguenti concorrenti, sebbene pure in questo caso non tutti si sono qualificati alla puntata del 17 maggio 2025:

Go-Jo – Milkshake Man; Nina Žižić – Dobrodošli”; EMMY – Laika Party; Tautumeitas – Bur Man Laimi; PARG – SURVIVOR; JJ– Wasted Love; Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Klavdia – Asteromáta; Katarsis – Tavo Akys; Miriana Conte – SERVING; Mariam Shengelia – Libertà; Louane – Maman; Sissal – Allucinazione; ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Yuval Raphael – New Day Will Rise; Abor & Tynna – Baller; Princ – Mila; Erika Vikman – ICH KOMME.

Scopriamo il percorso di JJ durante delle selezioni e dell’ultima puntata…

Il percorso di JJ a Eurovision 2025

Il percorso di JJ all’Eurovision 2025 comincia durante la seconda semifinale, ovvero quando riesce a conquistare un posto nella finale.

Chi ha vinto l’Eurovision 2025? La risposta è che il vincitore è proprio JJ, rappresentante dell’Austria con la canzone Wasted Love.