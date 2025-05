Sapevate che Papa Leone XIV, prima di venire eletto, era solito andare in palestra per tenersi in forma? Lo racconta colui che afferma di essere stato suo personal trainer negli ultimi due anni.

Il personal trainer di Papa Leone XIV

Il Messaggero ha intervistato Valerio Masella, ovvero colui che afferma di aver allenato Papa Leone XIV negli ultimi due anni, ovvero prima che venisse eletto Pontefice. Nel corso della chiacchierata ha rivelato che nessuno all’interno della palestra sapeva che fosse un cardinale:

“Il Papa è in gran forma. Si allena con me da 2 anni ma non sapevo chi fosse. L’ho capito quando si è affacciato da San Pietro. Qui dentro, nella palestra, nessuno sapeva che Robert, ora Leone XIV, fosse un cardinale, tanto meno io che lo allenavo”.

Anche Masella stesso, infatti, non conosceva la sua vera identità ed è rimasto senza parole nel momento in cui ha visto Papa Leone XIV in televisione mentre parlava con i fedeli:

“Quando è stato eletto Papa, vedendolo in tv l’ho riconosciuto subito. Non ci credevo. In pratica ho allenato il futuro pontefice: la cosa ha dell’incredibile ma per me era un cliente come un altro e lui si comportava come tutti i clienti di questa palestra”.

In merito alla sua tabella di allenamenti, invece, ha affermato che si recava in palestra un paio di volte alla settimana in base agli impegni. Questo personal trainer ha dichiarato di averlo avuto sotto la sua ala fin dal primo momento:

“Era piuttosto costante negli allenamenti. Io l’ho seguito da subito. Era preciso, veniva due volte la settimana, a volte anche tre, dipendeva dai suoi impegni ovviamente”.

Adesso Papa Leone XIV non potrà più frequentare la struttura ma chissà che non possa tornare un giorno a salutare il suo ex personal trainer.