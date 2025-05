Vi ricordate di Edwyn Roberts? In passato è stato un concorrente di Amici di Maria De Filippi e oggi è corista di Tutta l’Italia a l’Eurovision Song Contest 2025.

Edwyn Roberts corista di Tutta l’Italia a Eurovision 2025

Ieri sera è andata in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 e l’Austria con JJ ha vinto posizionandosi al primo posto. L’Italia ha ottenuto un merito quinto posto, mentre purtroppo San Marino con Gabry Ponte ha subito una dura sconfitta classificandosi ultima con un totale di 27 punti.

L’esibizione, tuttavia, ha conquistato il pubblico presente a Basilea e anche molti utenti sui social. Qualcuno ha notato e scoperto che una delle voci che cantano il brano appartiene a un ex allievo di Maria De Filippi. Edwyn Roberts, infatti, è stato concorrente della dodicesima edizione di Amici.

In molti si ricorderanno questa edizione perché vinta dal rapper Moreno ma anche per la partecipazione di Greta Manuzi, Nicolò Noto e Verdiana Zangaro. Edwyn Roberts, purtroppo, all’epoca si è dovuto accontentare del quinto posto nella fase del Serale ma la sua carriera è stata costellata da successi.

Edwyn Roberts ad Amici 12 prima di Eurovision 2025

Ha composto alcuni brani per la colonna sonora di Braccialetti rossi ma ha scritto canzoni anche per Malika Ayane (Senza fare sul serio), Laura Pausini, Giusy Ferreri, Chiara Galiazzo, Arisa, Eros Ramazzotti, Paola Turci e i Ricchi e Poveri, per citarne alcuni.

Nel 2025 è co-compositore e anche una delle due voci, insieme ad Andrea Bonomo, della canzone Tutta l’Italia di Gabry Ponte. Insieme partecipano al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Nonostante l’ultimo posto, quindi, tutti loro si possono ritenere soddisfatti dell’onore di aver preso parte a una kermesse internazionale molto importante.