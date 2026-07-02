C’è chi lascia con i fuochi d’artificio e chi con una frase semplice, detta sottovoce, quasi a non voler disturbare. Federica Sciarelli ha scelto la seconda strada. L’ultima puntata di Chi l’ha visto? della stagione 2025-2026 è stata anche la sua ultima puntata in assoluto, dopo 22 anni ininterrotti alla guida di uno dei programmi più longevi e amati del servizio pubblico.

“Ne parliamo dopo”: la frase che nascondeva un addio

Già in apertura di puntata qualcosa lasciava intuire che la serata sarebbe stata diversa. Sciarelli aveva accennato a qualcosa di speciale con una frase volutamente sospesa, un rinvio, una promessa, senza svelare nulla. Solo alla fine, dopo aver dato spazio come sempre ai casi, alle famiglie e alle ricerche, è arrivato il momento dei saluti.

La conduttrice ha ripercorso il suo percorso con visibile emozione, ringraziando il Tg3 che l’ha formata professionalmente e tutta la redazione di Chi l’ha visto?, presente in studio per applaudirla insieme al direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini. Poi le parole che resteranno: “Questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata.”

Il grazie alle famiglie e ai telespettatori

Nel congedo finale, Sciarelli non ha parlato di sé. Ha parlato delle famiglie che in questi due decenni si sono affidate al programma nella speranza di ritrovare un proprio caro. Ha ricordato la fiducia ricevuta da migliaia di persone e ha sottolineato come molti telespettatori siano diventati nel tempo parte attiva delle ricerche, contribuendo concretamente – con segnalazioni, testimonianze, condivisioni – al ritrovamento di persone scomparse o in difficoltà.

Un grazie che è anche il ritratto più fedele di cosa sia stata Chi l’ha visto? in questi anni: non un programma televisivo nel senso tradizionale, ma una comunità.

Il caso Elisa Claps: la Procura riapre le indagini

Fedele allo stile che ha sempre contraddistinto il programma, Sciarelli ha scelto di non trasformare l’ultima puntata in una celebrazione di se stessa. Gran parte della serata è stata dedicata ai casi ancora aperti, con un momento particolarmente significativo: il collegamento con Filomena Iemma e Gildo Claps, madre e fratello di Elisa Claps, la giovane scomparsa a Potenza nel 1993 il cui corpo fu ritrovato solo diciassette anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità.

Gildo Claps ha annunciato in diretta che la Procura di Potenza ha riaperto le indagini sulle circostanze del ritrovamento del corpo e sulle possibili complicità di Danilo Restivo, già condannato per l’omicidio. Una notizia importante, arrivata nell’ultima puntata come a confermare che il lavoro di Chi l’ha visto? non si ferma mai – nemmeno quando si spengono le luci.

Un congedo sobrio, nel segno di sempre

Niente lacrime esibite, niente enfasi. Il saluto finale di Federica Sciarelli è arrivato com’è arrivato tutto il resto in questi 22 anni: con discrezione, con rispetto per le storie altrui, con il tradizionale passaggio di linea al Tg3.

Un’era si chiude. E il vuoto che lascia, in prima serata su Rai 3 ogni mercoledì, non sarà facile da riempire.