Francesca Fagnani pronta per la conduzione di Chi l’ha visto? Iniziano a circolare diverse indiscrezioni, ma ci sarebbe anche un altro nome tra i favoriti e un ostacolo da superare.

Chi l’ha visto? L’indiscrezione su Francesca Fagnani

Il futuro di Chi l’Ha Visto? continua a tenere banco negli ambienti Rai. Sebbene non sia ancora stata presa alcuna decisione definitiva, il tema della successione di Federica Sciarelli è già uno dei dossier più delicati in vista della prossima stagione televisiva. La giornalista è ormai da anni il volto simbolo della trasmissione di Rai3 e immaginare il programma senza di lei non è semplice. Eppure, i vertici dell’azienda stanno già valutando diverse ipotesi per il futuro. Negli ultimi giorni sono emersi numerosi nomi, alcuni più prevedibili e altri decisamente sorprendenti. Tra indiscrezioni, retroscena e candidature inaspettate, il toto-conduttore è entrato nel vivo.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di Belvesarebbe una delle candidate più accreditate per raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela, una proposta alla conduttrice sarebbe effettivamente arrivata. Non solo: la stessa Fagnani si sarebbe mostrata disponibile a valutare seriamente l’ipotesi di approdare alla guida di Chi l’Ha Visto?. A complicare il quadro, però, c’è un problema non di poco conto: Belve. Il programma di Rai2 rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati del servizio pubblico e gode anche di una distribuzione internazionale attraverso Disney+. Per consentire alla giornalista di condurre entrambe le trasmissioni sarebbe necessario ridurre il numero di puntate di Belve, una soluzione che al momento non convincerebbe del tutto l’azienda, soprattutto per ragioni di palinsesto e di ascolti. Proprio per questo motivo la situazione resta aperta e la Rai starebbe continuando a valutare anche altri profili.

Chi l’ha visto?, conduzione: gli altri nomi

Tra i possibili successori di Federica Sciarelli figurano anche Manuela Moreno, Francesca Fialdini, Paola Perego e Pino Rinaldi, tutti professionisti con esperienze diverse ma ritenuti in grado di gestire un programma complesso e delicato come Chi l’Ha Visto?. Sul tavolo ci sarebbe inoltre una soluzione interna alla trasmissione. Le attenzioni si sarebbero concentrate su Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, entrambe inviate storiche del programma e profonde conoscitrici delle sue dinamiche editoriali. Nelle ultime ore, però, è emersa anche un’altra idea, che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Secondo Giuseppe Candela, la conduzione sarebbe stata proposta anche a Stefano Coletta, ex direttore dell’Intrattenimento Day Time di Rai1. Un nome decisamente inatteso. Coletta non è un giornalista e non è un volto dell’informazione televisiva, ma conosce molto bene il programma, avendoci lavorato in passato come autore. Una candidatura che, se confermata, rappresenterebbe una scelta completamente fuori dagli schemi.

La successione di Federica Sciarelli rappresenta una sfida particolarmente delicata per la Rai. Nel corso degli anni la giornalista è riuscita a costruire un rapporto di grande fiducia con il pubblico, diventando il volto di un programma che affronta temi complessi e spesso dolorosi, tra persone scomparse, appelli e vicende di cronaca.

Proprio per questo individuare il successore giusto non sarà semplice. Al momento nessuna decisione è stata presa e il quadro resta in continua evoluzione. Una cosa, però, appare certa: la partita per il futuro di Chi l’Ha Visto? è ancora tutta da giocare e le sorprese potrebbero non essere finite.