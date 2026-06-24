Nelle ultime ore stanno circolando indiscrezioni sempre più insistenti su un possibile cambiamento storico per la Rai: Federica Sciarelli potrebbe essere vicina a lasciare la conduzione di Chi l’ha visto? dopo oltre vent’anni. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’addio, ma la notizia ha già acceso il dibattito nel mondo televisivo e tra il pubblico del programma.

“Ha detto addio alla Rai”: Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto? L’indiscrezione

Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni che riguardano Federica Sciarelli e il suo futuro in Rai. Dopo oltre 22 anni alla conduzione di Chi l’ha Visto?, la giornalista potrebbe essere vicina a lasciare non solo la trasmissione ma anche l’azienda. Secondo quanto riportato in anteprima su Affari Italiani, la conduttrice avrebbe già comunicato la propria decisione sia ai vertici Rai sia alla squadra che lavora al programma. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il rumor ha immediatamente acceso il dibattito televisivo. La situazione si inserisce in un periodo in cui si è registrato anche un altro addio importante nei corridoi Rai, quello del collega Milo Infante, molto seguito dal pubblico.

La carriera, le scelte passate e il legame di Federica Sciarelli con la Rai

L’eventuale uscita di scena arriva al termine di un rapporto professionale lunghissimo con la tv pubblica e con il programma di Rai 3, iniziato nel 2004 dopo l’esperienza al Tg3 delle ore 19. In passato la stessa Federica Sciarelli aveva più volte accennato alla possibilità di andare in pensione e di lasciare la conduzione, sottolineando il peso dell’età, dei riposi accumulati e di un’attività televisiva intensa. Nel 2024 aveva lasciato intendere di essere pronta a chiudere il ciclo, ma i vertici Rai l’avevano convinta a restare con un contratto biennale, proprio in scadenza in questo periodo. Anche la scorsa estate aveva confermato la sua guida per la stagione 2025-2026, rimandando ogni decisione successiva e lasciando aperta la porta a un possibile passaggio di testimone interno, ipotesi che lei stessa aveva considerato favorevolmente.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto?: il futuro del programma e l’ipotesi di successione

Se la decisione dovesse essere confermata, la Rai si troverebbe davanti alla sfida di sostituire un volto diventato ormai simbolico per Chi l’ha visto?, programma trasformato negli anni in un punto di riferimento per casi di persone scomparse e inchieste di cronaca. Le motivazioni del possibile addio sarebbero legate soprattutto alla stanchezza e all’impegno continuativo di una trasmissione che occupa gran parte dell’anno televisivo, in un contesto competitivo e con ascolti in lieve flessione anche per la concorrenza di altri format in prima serata.

Per quanto riguarda il futuro, l’indiscrezione parlerebbe di un possibile riposizionamento della giornalista su progetti Rai meno impegnativi e più brevi, senza alcun passaggio verso altre reti. Nel frattempo è già partito il toto-nomi per la successione: tra le ipotesi figurano le inviate storiche del programma Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, indicate in passato dalla stessa Sciarelli. Più ampio il ventaglio delle alternative esterne, che comprende Eleonora Daniele, Manuela Moreno, Francesca Fagnani, Francesca Fialdini, Pino Rinaldi e Paola Perego, oltre alla possibilità di una scelta interna alla redazione. Anche i fan del programma, i cosiddetti “Chilhavisters”, stanno commentando con grande attenzione una possibile svolta che segnerebbe la fine di un’era per la televisione pubblica italiana.

Chi l’ha visto? La Rai rompe il silenzio sull’addio di Federica Sciarelli

La Rai, attraverso una nota diffusa nelle ultime ore, ha confermato quanto emerso riguardo alla decisione maturata dalla giornalista. Il tema centrale riguarda il percorso professionale di Federica Sciarelli e le prospettive legate alla sua collaborazione con la tv pubblica, in vista della scadenza del contratto.

Nella comunicazione si legge: “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni“; e ancora viene specificato: “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su “Chi l’ha visto?” e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità“.