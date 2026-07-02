Bastano poche ore di villaggio per far saltare tutto. La seconda puntata di Temptation Island 2026 ha già il suo caso più discusso, e il nome è quello di Alessandra e Rosario: una coppia che sembrava aver già superato il peggio, e che invece si ritrova a fare i conti con un segreto rimasto nascosto troppo a lungo.

La storia: lei aveva già perdonato un tradimento

Alessandra e Rosario si portano in questo viaggio un bagaglio pesante. Lei aveva già scoperto un tradimento in passato e aveva scelto di perdonarlo, compiendo persino il passo di lasciare Milano per trasferirsi a Napoli e ricominciare insieme. Un sacrificio enorme, fatto nella convinzione che lui avesse davvero cambiato rotta.

Nel villaggio, però, quella certezza si sgretola in pochi minuti.

La confessione di Rosario che Alessandra non avrebbe mai dovuto sentire

Durante la presentazione delle tentatrici, Rosario riconosce Giada e, convinto di non essere ascoltato, si lascia scappare la verità: i due si sarebbero visti più volte a Milano, e l’ultima volta sarebbe stata proprio la sera prima del suo trasferimento a Napoli, quando la relazione con Alessandra era già in corso.

Alessandra sente tutto. E crolla.

Il suo sfogo davanti alle altre fidanzate è immediato e durissimo: descrive Rosario come qualcuno che si stava facendo perdonare per un tradimento mentre ne stava nascondendo un altro. Racconta di aver lasciato la sua famiglia, il suo lavoro, le sue amiche per seguirlo. E non riesce a darsi una risposta su come sia possibile essere stati ingannati così, per così tanto tempo.

Nel frattempo, nel villaggio dei fidanzati, Rosario offre una lettura completamente diversa della loro relazione: sostiene di non sentirsi supportato, di cercare una partner più matura, e critica Alessandra per questioni di carattere quotidiano. Parole che, arrivate alle orecchie di lei, fanno traboccare il vaso.

Il falò anticipato e il rifiuto che lascia tutti senza parole

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Alessandra prende la sua decisione: chiede un falò di confronto anticipato. Non per recuperare, ma per chiudere. Ha capito quello che doveva capire.

Quando Filippo Bisciglia raggiunge Rosario per comunicargli la richiesta, accade però qualcosa di inaspettato: lui si rifiuta di presentarsi. Sostiene di non aver fatto nulla di grave, di aver solo parlato e scherzato con Giada, e di non essere pronto a uscire dal programma. Lo stesso conduttore precisa che la produzione non era a conoscenza della precedente frequentazione tra i due.

Bisciglia torna ad Alessandra con la risposta. Lei incassa il colpo e resta ferma: se lui non vuole nemmeno presentarsi al falò, ha già detto tutto.

La storia di Alessandra e Rosario è destinata a tenere banco nelle prossime puntate. Ma una cosa, già stasera, è chiarissima: quello che doveva essere un percorso di verifica si è trasformato in una resa dei conti con la bugia più grande.