1 Covid-19: la compagna e la figlia di Federico Fashion Style positive al tampone

L’ondata di contagi da Covid-19 nel nostro Paese, così come nel resto del mondo, continua inesorabile. Molti vip, dopo le vacanze estive, hanno contratto il virus e tra essi ricordiamo anche l’hairstylist Federico Fashion Style. Il parrucchiere, al rientro dalla Sardegna, è risultato positivo ai test. Ricordiamo le sue dichiarazioni:

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me: ho contratto il COVID-19. Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento. Ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati: fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”.

Ora ad aggiungersi alla lista però ci sarebbero anche Letizia, consorte di Federico Fashion Style e e la figlia Sophie. Nei giorni scorsi la compagna dell’acconciatore ha annunciato di essersi sottoposta, sia lei che la bambina, al tampone visto quanto accaduto alla sua dolce metà e di trovarsi in isolamento. Non sono mancate le polemiche per la modalità in cui ha annunciato il tutto, dato che nello stesso video ha sponsorizzato alcune note bevande. Adesso sono giunti i risultati ed entrambe sono positive:

“Siete davvero tantissimi che, ogni giorno, mi chiedete come va e volete essere aggiornati sul risultato dei tamponi. È giusto quindi che vi dica tutto, dato che molti di voi mi avete dimostrato tantissimo affetto. Sia io che Sophie siamo risultate positive ai test Covid. Siamo stati informati ieri sera con grande ritardo ed entrambe ci eravamo sottoposte ai controlli una volta saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene e Sophie, ringraziando Dio, è asintomatica e non ha alcun sintomo riconducibile al Covid. Ripeto: ringrazio tutti voi che siete stati carinissimi e anche da lontano ci state vicini. Per coloro che invece hanno da sparlare o da ridire, a me non importa nulla. Ogni commento verrà immediatamente cancellato”.

Questo quanto scritto da Letizia, compagna di Federico Fashion Style. Lei seppur con qualche sintomo, tutto sommato sta bene, la piccola Sophie, invece, è asintomatica. Intanto il parrucchiere ha sollevato una forte polemica…