Federico Fashion Style verso La Pupa e il Secchione: ecco che ruolo avrà

Dal Salone delle Meraviglie a Italia 1, Federico Fashion Style migra di nuovo. La star di Real Time, già prestatasi quest’anno al varietà di Rai 1 Ballando con le Stelle, farà una nuova incursione nella TV generalista partecipando all’attesissima edizione 2022 della Pupa e il Secchione.

Il rumor circolava già da alcuni giorni. Ora però Novella 2000 è in grado di confermarvi che l’hairstylist più impaillettato della TV sarà opinionista della trasmissione condotta da Barbara d’Urso.

Federico Fashion Style nella “nuova” Pupa e il Secchione

L’incontro tra la mitica Lady Cologno e l’esperto di messe in piega è avvenuto per la prima volta negli studi di Live! – Non è la d’Urso, quando la conduttrice lo chiamò a confrontarsi con le iconiche Sfere e in particolar modo con alcune vecchie clienti come Antonella Mosetti, con la quale c’era maretta.

Da allora Fashion Style, con la sua ironia e il suo essere simpaticamente sopra le righe, si è aperto a un bacino di spettatori più ampio di quello perlopiù femminile di Real Time. E la sua presenza nel cast della nuova Pupa e il Secchione ne è l’ennesima conferma.

Nella versione rinnovata del programma condotto prima da Enrico Papi con Federica Panicucci e poi da Paolo Ruffini, Federico Fashion Style sarà però chiamato a dare più che qualche opinione. Stando a quanto si dice, farà parte di una vera e propria giuria che si esprimerà sulle prove a cui saranno sottoposte le coppie di Pupe e Secchioni.

Con lui, per quel che si mormora, potrebbe esserci la scrittrice e filosofa Barbara Alberti, altro affetto stabile del mondo di personaggi dursiani.

E sempre a proposito di d’Urso, pare che La Pupa e il Secchione 2022 avrà un impianto rinnovato proprio dal tocco magico della conduttrice.

Il programma, che avvicina ragazze affascinanti ma scariche di cultura a giovani talenti del sapere, dovrebbe avere una striscia quotidiana simile a quella del GF. D’altronde, le coppie di concorrenti soggiorneranno in una villa dalla quale potranno uscire solo il martedì, per registrare la fase serale della trasmissione.

Durante le otto puntate previste si discuterà non solo l’esito degli “esami”, ma anche di come nella villa si saranno creati rapporti e dinamiche fra i concorrenti. Pupe e Secchioni dovranno fare attenzione ai loro passi falsi, sotto osservazione dello schiettissimo Federico Fashion Style!

Novella 2000 © riproduzione riservata.