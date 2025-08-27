Cosa ha detto un’ex di Federico Mastrostefano dopo l’annuncio a Uomini e Donne

Tornato a Uomini e Donne, stavolta nel parterre del Trono Over dopo anni lontano dallo studio, Federico Mastrostefano deve fare i conti con una sua ex.

Quest’ultima infatti gli ha lanciato una velenosa e pungente frecciata.

Uomini e Donne, l’ex di Federico Mastrostefano lo smaschera

Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne è già al centro della polemica. Il suo nome ha fatto il giro del web dopo che Lorenzo Pugnaloni ha anticipato la sua presenza nel parterre maschile del Trono Over (QUI NEL DETTAGLIO), confermando il ritorno in studio di uno dei volti più iconici della stagione 2008/2009.

Ma non appena la notizia è emersa, è arrivata anche una segnalazione piuttosto pungente. Un’ex fidanzata di Federico – al momento anonima – ha contattato direttamente Pugnaloni, lasciando intendere che ci sarebbe molto altro da dire sull’ex tronista:

“Non voglio dire nulla, anche perché in mezzo c’è il bene di mia figlia… ma sono curiosa di sentire cosa ha detto sulla fine della nostra storia. Ma lui che cerca la donna della sua vita, fa già ridere così. Quella poltrona rossa non se l’è mai tolta dalla testa.”

Un messaggio che lascia poco spazio all’interpretazione e che, inevitabilmente, ha acceso i riflettori su questo nuovo ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne. Ci sarà una replica da parte sua? Attendiamo news e nel mentre ci riteniamo disponibili in caso di chiarimenti.

Intanto ricordiamo che durante il suo primo percorso nel dating show di Maria De Filippi, Federico aveva conosciuto Pamela Compagnucci, con cui aveva avviato una storia durata circa un anno. I due si erano poi ritrovati nel reality L’Isola dei Famosi 7, dove Mastrostefano la lasciò in diretta. Lui aveva preso una sbandata per Nina Senicar.

Ora, dopo anni lontano dallo studio, Maria De Filippi ha deciso di rimetterlo in gioco, ma in un contesto nuovo: il Trono Over. Una scelta che segna un nuovo percorso per lui, ma che potrebbe riportare a vecchie dinamiche.

Nel 2018 Federico Mastrostefano aveva espresso pubblicamente il desiderio di tornare nel programma, e ora quel desiderio è diventato realtà. Resta da vedere se sarà in grado di convincere il pubblico… e soprattutto le dame!