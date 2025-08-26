Finalmente ci siamo! Oggi 26 agosto si è tenuta la prima registrazione di Uomini e Donne e sono emerse le anticipazioni. Ecco tutti gli spoiler delle puntate e cosa vedremo presto in TV.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 agosto, Trono Classico

L’attesa è ufficialmente finita. Durante questo caldo 26 agosto si sono tenute le registrazioni di Uomini e Donne. Grazie a LorenzoPugnaloni.it sono stati diffusi i primissimi e cosa vedremo in TV il 22 settembre, quando il dating show tornerà in onda.

Quali sono dunque le anticipazioni di Uomini e Donne del 26 agosto?

Per prima cosa confermiamo la presenza di Flavio Ubirti come uno dei tronisti. Dopo l’esperienza a Temptation Island, il tentatore cercherà l’amore nel dating show. Insieme a lui vedremo anche Cristiana Anania, giovane siciliana dal carattere solare e forte.

Per loro sono già arrivati le prime corteggiatrici e corteggiatori per un appuntamento al buio. Questo gli ha permesso di esprimere le prime impressioni e fare quattro chiacchiere con loro. Tra i corteggiatori arrivati c’è anche un ex di Temptation Island. Non sono mancati i commenti di Tina, sempre molto ironici e pungenti. L’opinionista pare averli bocciati tutti, ma Maria ha fatto alzare uno di loro (che pare essere appunto l’ex del reality), sostenendo che sarebbe un bel ragazzo.

Lorenzo Pugnaloni ha ipotizzato che i prossimi due tronisti potrebbero arrivare a Temptation Island, ma annunciati solo dopo lo speciale.

Trono Over, anticipazioni e spoiler

Spazio riservato ovviamente anche al Trono Over di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni durante questa prima puntata d’esordio abbiamo rivisto nel parterre la presenza di Gemma Galgani, che quest’estate pare abbia lavorato in un bar per arrotondare, ma non solo. Tra gli altri anche Sabrina Zago e Cinzia Paolini, Agnese e pare sia tornata anche Gloria. A sorpresa Maria ha accolto tra i Cavalieri anche Federico Mastrostefano.

Per Gemma pare sia iniziata bene. Sono arrivati dei Cavalieri che ha deciso di tenere. La dama però ha dovuto fare i conti con i primi battibecchi. Ad attaccarla (seppur ironicamente) è stata infatti, come al solito, Tina Cipollari. L’opinionista ha fatto delle battutine sul suo impiego come cameriera nel bar durante l’estate. Quindi c’è stato da ridere.

Al centro studio sempre Gemma ha avuto un confronto con Arcangelo e Marina. In un’intervista il Cavaliere ha dichiarato che avrebbe preso volentieri un caffè con Gemma “per riconciliarsi”. Ma a lei questo non basta più e ha ricordato i trascorsi con lui. Per questo c’è stato un nulla di fatto.

Come rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne è emerso anche Diego (che è stato tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island) è tornato. In studio c’è stato un confronto tra Giuseppe e Rosanna. Lei è rimasta nel parterre, lui no perché si è fidanzato con un’altra donna fuori dal programma.

Tra gli ospiti sono arrivati Asmaa con Cristiano. Insieme hanno presentato il loro bambino.

Nella registrazione di domani dovrebbe verificarsi un altro confronto per lex coppia formata da Claudia e Giorgio. Intanto Lorenzo Pugnaloni segnala che Ida Platano sarebbe stata avvistata oggi a Roma e c’è chi ipotizza che potrebbe tornare nel parterre over.

Ricordiamo infine che le puntate saranno visibili non solo su Canale 5 ma anche su Mediaset Infinity e su Witty TV, oltre a degli aggiornamenti sui canali social.