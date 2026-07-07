Una notte di paura a Milano per Federico Quaranta, vittima di un tentativo di rapina mentre rientrava a casa. Il conduttore ha raccontato l’aggressione subita da parte di tre giovani, trasformando l’episodio in una riflessione più ampia sulla sicurezza e sul cambiamento sociale della città.

Federico Quaranta aggredito a Milano in pieno centro da tre ragazzi

Una serata che doveva concludersi nel modo più normale si è trasformata in un episodio di paura per Federico Quaranta. Il conduttore, divulgatore e scrittore è stato coinvolto in un tentativo di rapina a Milano mentre stava rientrando a casa dopo essere stato dalla figlia. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso volto televisivo attraverso un lungo intervento pubblicato sui social nella mattinata di martedì 7 luglio, nel quale ha ripercorso quei momenti e condiviso una riflessione più ampia sulla società.

Secondo il suo racconto, ad avvicinarlo sarebbero stati tre ragazzi molto giovani, intenzionati a sottrargli lo zaino e altri effetti personali. Tra gli oggetti che aveva con sé c’era anche un vecchio orologio Omega Seamaster appartenuto al padre, un bene dal valore soprattutto emotivo e non economico. Quaranta ha spiegato di aver reagito all’aggressione, pur riconoscendo successivamente il rischio corso: “Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene. Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. Poteva andare molto peggio”.

Nel suo messaggio il conduttore ha voluto chiarire un punto centrale: l’obiettivo dei suoi aggressori non sarebbe stato realmente l’orologio. “Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. Per uno zaino. Una valigia“, ha scritto, sottolineando come dietro quell’episodio ci fosse qualcosa di più profondo rispetto a un semplice furto.

La riflessione di Federico Quaranta sulla Milano divisa tra lusso, disagio e nuove fragilità sociali

Dopo la paura per l’aggressione, Quaranta ha trasformato l’esperienza vissuta in un’analisi sul cambiamento del tessuto urbano e sociale della città. Nel suo lungo sfogo ha posto una domanda diretta: “Che città stiamo costruendo?“. Secondo il conduttore, Milano sarebbe diventata una sorta di moderna rappresentazione rovesciata della Divina Commedia, dove il centro appare come un luogo protetto e privilegiato, mentre le periferie affrontano difficoltà sempre maggiori.

Nel suo racconto descrive una città divisa tra zone del lusso e aree dove diminuiscono opportunità e servizi. “Al centro ci sono i recinti dorati. Le vetrine blindate. Le case che costano quanto una vita“, ha scritto, evidenziando poi il contrasto con quartieri dove, a suo avviso, “I marciapiedi si consumano. Le serrande si abbassano. I servizi scompaiono. Le scuole arrancano. Le occasioni diminuiscono“.

Per Quaranta la distanza crescente tra chi possiede molto e chi sente di essere escluso rischia di creare una frattura sociale sempre più evidente. Riprendendo concetti legati all’antropologia e alla sociologia, il conduttore ha spiegato che una comunità funziona quando le persone percepiscono di condividere un percorso comune: “Ogni comunità ha bisogno di sentirsi parte di un destino comune. Quando quel destino si spezza, nasce la frammentazione. Prima il quartiere. Poi la banda. Poi il branco“.

Nel suo intervento Quaranta ha poi affrontato il tema delle baby gang e del disagio giovanile, cercando di andare oltre il singolo episodio di cronaca. A suo giudizio, i tre ragazzi coinvolti rappresenterebbero il sintomo di una crisi più ampia, nella quale identità e appartenenza vengono sostituite da simboli esterni e dalla ricerca di un riconoscimento attraverso la forza.

“Il nemico diventano tre ragazzi giovanissimi, tappezzati di brand, divorati dalla rabbia sociale e dalla vendetta. È così che il marchio sostituisce l’identità. La griffe diventa appartenenza. La violenza diventa linguaggio. Il furto diventa riscatto“, ha affermato il conduttore, collegando il gesto subito a una perdita del senso di comunità. Pur ammettendo che la scelta più prudente sarebbe stata quella di non opporsi, Quaranta ha definito la propria reazione come un impulso dettato dal momento, ribadendo però che il problema principale non riguarda soltanto la criminalità. “Una società è povera non quando produce molti poveri. Ma quando genera sempre più persone convinte che l’unico modo di esistere sia togliere qualcosa a qualcun altro“, ha scritto.

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La conclusione del suo messaggio è stata dedicata ai suoi sostenitori, ai quali ha voluto comunicare semplicemente di stare bene: “Ps: sto bene!“. Un modo per rassicurare chi lo segue, dopo una notte difficile che lo ha portato non solo a raccontare una brutta esperienza personale, ma anche a interrogarsi sul futuro della convivenza nelle grandi città.