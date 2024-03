Gossip

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2024

Fedez è ufficialmente uscito di scena da Muschio Selvaggio e in queste ore giunge voce che Luis Sal starebbe già lavorando ai nuovi episodi del podcast.

Luis Sal torna a Muschio Selvaggio?

Negli ultimi mesi si è parlato molto della lite che ha coinvolto Fedez e Luis Sal. I due infatti, un tempo grandi amici, sono stati protagonisti di diversi botta e risposta infuocati che hanno attirato l’attenzione del web. Come se non bastasse qualche giorno fa, a seguito della lunga causa legale scaturita, il rapper ha deciso di lasciare definitivamente Muschio Selvaggio e solo ieri è stata pubblicata l’ultima puntata del celebre e fortunato podcast. Federico sui social ha anche spiegato le motivazioni che l’hanno portato ad abbandonare il progetto, che ora sembrerebbe passare proprio nelle mani di Luis, che da un anno è uscito di scena.

Solo la scorsa settimana così è giunta voce che l’influencer sarebbe potuto tornare alla conduzione del programma, adesso che Fedez ha detto addio al podcast. Nelle ultime ore come se non bastasse sono emerse ulteriori news sulla faccenda, che sembrerebbero confermare i pettegolezzi.

Stando a quanto riporta FanPage infatti, pare che Luis Sal stia già lavorando ai nuovi episodi di Muschio Selvaggio. Ma non solo. Stando a quanto si legge le prossime puntate potrebbero essere registrate nel corso delle settimane a venire. Al momento però non è chiaro chi affiancherebbe l’influencer. Incerta anche la direzione che potrebbe prendere il podcast. Luis infatti, avendo campo libero, potrebbe decidere di cambiare impostazione e di apportare dunque delle modifiche al progetto.

Attualmente però Sal non ha ancora commentato le voci di corridoio che lo vedono nuovamente alla conduzione di Muschio Selvaggio. Ciò nonostante nei giorni a venire l’influencer potrebbe rompere il silenzio per la prima volta così da fare chiarezza sulla situazione una volta per tutte.