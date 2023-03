NEWS

Nicolò Figini | 2 Marzo 2023

L’assenza di Fedez alla conferenza stampa

Tra poche settimane su Amazon Prime Video saranno disponibili gli episodi della terza edizione di LOL – Chi ride è fuori. Nel cast troveremo altri dieci comici che dovranno sfidarsi per portare a casa il montepremi finale e devolverlo così in beneficienza. Tra questi ci saranno: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Alla conduzione Fedez e Frank Matano.

Oggi, quindi, si è svolta la conferenza stampa presso il Teatro Eliseo di Roma. A presentare l’evento Frank insieme a Serena Dandini. Ma del rapper nessuna traccia. La conduttrice si è limitata a salutare Federico affermando: “Ci ascolta in collegamento da Milano”. Salvo poi congedarlo sul finale con la mano verso l’alto e un “salutiamo anche Fedez”, come riporta anche Il Fatto Quotidiano.

Non è stato dato un vero e propri motivo per la sua assenza. Qualcuno pensa ad altri impegni. Altri fan, invece, lo riconducono ai problemi che ha mostrato e ammesso di avere in questi ultimi tempi. Di recente, infatti, in un video si era scusato per la balbuzie: “Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ di tempo a formulare una frase”. C’è chi ipotizza sia colpa dello stress dovuto a tutto il caos che si è scatenato dopo Sanremo per quanto riguarda la mai confermata crisi con la moglie Chiara.

Non ci resta che attendere eventuali dichiarazioni da parte di Fedez per capire cosa lo abbia trattenuto dall’essere presente alla conferenza stampa di LOL 3. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Seguiteci per non perdervi tante altre news.