NEWS

Nicolò Figini | 2 Marzo 2023

GF Vip 7

La lista di Oriana Marzoli

Nella giornata di oggi abbiamo parlato di Oriana Marzoli perché ha avuto una discussione ieri sera con Daniele Dal Moro. Il vippone, infatti, si è mostrato infastidito dal fatto che lei abbia parlato del loro rapporto con Martina Nasoni:

“Lasciamo perdere. Ti faccio una domanda, di cosa stavi parlando? Parlavi di me. Ok, tu con me non ci parli più. Benissimo, non ho dubbi perché non ho niente da nascondere. Con me non ci parli più, fine. Te lo dico tassativo, non ho voglia di discutere. Ti parlerò a fine programma, qui dentro no. E non ho voglia di spiegare”.

Nel pomeriggio, però, Oriana Marzoli è tornata a far parlare di sé per un altro motivo. La vippona, infatti, ha stilato una lista di tutti i concorrenti che in questa edizione hanno fatto l’amore dentro la Casa più spiata d’Italia. Come vediamo dal video si trovava in giardino con Luca Onestini, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi: “Chi ha fatto l’amore? Te, te…”. Non appena ha indicato Tavassi, però, questo ha subito negato.

Il concorrente ha detto con sorpresa: “Io? No, ho detto che volevo farlo. Ma c’era una telecamera proprio su di noi”. Oriana Marzoli, però, non contenta ha proseguito: “Lo hai detto l’altro giorno. Ora on puoi dire niente”. A sviare questo argomento ci ha pensato Onestini: “Ti dico una cosa. Se vedi che un tuo amico vuole evitare un discorso, lo evitiamo”.

A questo punto si è iniziato a parlare d’altro e la questione non è più stata affrontata. Vedremo se il conduttore riprenderà in mano questo filmato in diretta stasera. Seguiteci per non perdervi tante altre news.