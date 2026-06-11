Valeria Marini è stata ospite del programma La Volta Buona e ha parlato della maternità mancata e del suo grande desiderio di avere un figlio. Un desiderio che vorrebbe ancora realizzare, ma dopo aver trovato la persona giusta con cui condividerlo.

Valeria Marini mamma a 59 anni? La rivelazione sul figlio

Ospite del programma La volta buona, Valeria Marini si è raccontata senza filtri tra riflessioni sul corpo, alimentazione e vita privata, offrendo uno sguardo intimo sul suo presente. Durante l’intervista e in precedenti dichiarazioni al settimanale Oggi, la showgirl ha parlato dei suoi desideri più profondi. Tra questi, il sogno di diventare madre: “Vorrei avere un bambino, vorrei adottarlo”, ha confidato. La maternità mancata le ha lasciato un grande vuoto, che vorrebbe colmare, ma non prima di aver trovato l’amore.

Sul fronte sentimentale, Valeria Marini ha descritto l’uomo ideale come “sensibile, dolce e spiritoso”, raccontando anche alcune delusioni amorose: “Credevo di aver trovato il compagno giusto, ma non è stato così”. Ha parlato anche del rapporto tra carriera e amore: “Se un fidanzato ti chiede di scegliere tra il lavoro e lui, non ho dubbi: scelgo il lavoro”. Una dichiarazione che conferma la centralità della sua carriera nella vita della showgirl, oggi più che mai determinata a seguire le proprie scelte senza rinunciare alla propria indipendenza.

Valeria Marini, confessioni: il benessere fisico e le critiche sulla sua immagine

La showgirl ha parlato apertamente del rapporto con il proprio fisico, spiegando di tendere a ingrassare facilmente ma di aver trovato un equilibrio grazie a un percorso alimentare specifico. Nel corso dell’intervista, Valeria Marini ha raccontato di aver affrontato negli anni problemi legati alla ritenzione idrica e di aver lavorato per migliorare il proprio benessere. “Ho risolto molti problemi di ritenzione idrica, intanto con le intolleranze alimentari”, ha spiegato in studio. La showgirl ha poi citato il percorso della dieta tisanoreica, seguita con l’uso di integratori e un regime controllato: “Quando la seguo a regime, mi sgonfio. Vorrei perdere qualche chilo”. Un approccio che, ha sottolineato, non è legato solo all’estetica ma soprattutto alla sensazione di sentirsi in forma e a proprio agio con sé stessa.

Spazio anche al tema delle critiche ricevute nel corso della carriera. Valeria Marini ha ricordato come spesso il suo fisico sia stato oggetto di giudizi e commenti negativi, sottolineando il peso della cattiveria mediatica: “Mi dispiace la cattiveria, ma l’importante è stare bene con noi stessi”. Un messaggio che ribadisce una visione più matura del proprio percorso pubblico, in cui il benessere personale prevale sul giudizio esterno.