In queste ore si sta diffondendo un rumor secondo il quale Fedez e Clara avrebbero un flirt in corso. Tutto è nato da una risposta che la cantante ha dato nel corso di una diretta social. Ecco che cosa sta succedendo.

Flirt tra Fedez e Clara?

Da quando Fedez si è lasciato con Chiara Ferragni il mondo del gossip è impazzito e ha tentato di individuare la sua potenziale prossima fiamma. Ad oggi non abbiamo certezze e non sappiamo se si stia frequentando con qualche ragazza ma le nuove indiscrezioni lo legherebbero a una sua collega molto famosa.

LEGGI ANCHE: Questo ex allievo sbaraglia gli altri cantanti di Amici 24! Il suo album è l’unico a entrare nella Top 20 della FIMI

Clara ha cominciato a farsi conoscere attraverso la recitazione grazie a Mare Fuori e di lì in avanti si è dedicata soprattutto alla musica. Dopo le partecipazione al Festival di Sanremo, infatti, ha dato il via a una collaborazione estiva proprio con Federico. La loro canzone si intitola “Scelte stupide” e sta riscuotendo un ottimo successo tra gli ascoltatori.

Nelle ultime ore, però, è esploso il gossip in merito a una loro ipotetica relazione. Oltre all’affiatamento sul palco, infatti, il dubbio è nato durante una diretta streaming. Qui sotto vediamo che a Clara viene chiesto se è fidanzata e lei esitando volge lo sguardo verso Fedez, il quale replica ridendo: “Ma fatti i ca**i tuoi“.

cosa ne pensiamo amici????

(terry mi ha fatto insospettire) pic.twitter.com/GWBfk5tm0C — (@misonorotta__) May 30, 2025

In molti hanno visto questo gesto come una difficoltà nel rispondere alla domanda perché tra i due la storia sarebbe ancora segreta. La verità, però, sembrerebbe un0altra come affermano altri utenti del web. Clara sarebbe già fidanzata al momento ed essendo una persona molto riservata non voleva semplicemente tirare in ballo questo argomento.

LEGGI ANCHE: Luis Sal avrebbe venduto il 50% di Muschio Selvaggio a un ‘rivale’ di Fedez per una cifra enorme

Noi rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e rettifica, e vi invitiamo a prendere tutte le indiscrezioni con le pinze.