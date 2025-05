Mew e Mida si sono mostrati insieme in un video e i fan hanno chiesto se tra loro ci sia un flirt in corso

Tra Mida e Mew c’è un flirt in corso di cui nessuno è a conoscenza? Questo il dubbio dei fan dopo l’ultimo video pubblicato insieme.

Flirt tra Mew e Mida?

Mew, ex allieva di Amici 23, è tornata sulla bocca del mondo del gossip nel momento in cui è spuntata un’indiscrezione su un presunto flirt tra Giulia Stabile e l’ex Matthew. I due cantanti hanno annunciato la rottura ad aprile di quest’anno e negli ultimi giorni è spuntato un rumor secondo il quale tra Matthew e la ballerina professionista ci sarebbe un flirt.

A insospettire ancora di più i fan più accaniti hanno notato dei movimenti sospetti da parte di Mew. Una ragazza sui social ha scritto quanto segue: “Durante il concerto, tra un bacio e l’altro di Luk3 e Alessia, si notava chiaramente quanto Matthew e Giulia fossero affiatati. La gatta Miu Miu (si fa riferimento a Mew, ndr) li osservava dalla balconata. Pare anche che abbia smesso di seguire la ballerina più famosa d’Italia”. Ma non sappiamo cosa ci sia di vero, ovviamente.

A fare chiacchierare oggi, invece, è un video pubblicato su TikTok dall’ex cantante di Amici la quale ha pubblicato un balletto insieme a Mida. Il gossip è impazzato ancora una volta perché quella che dovrebbe essere una semplice reunion tra due ex allievi di Amici, agli occhi di alcuni utenti del web è diventata la possibilità che tra i due sia nato un sentimento.

Se questo è il caso, nel momento in cui stiamo scrivendo, non abbiamo informazioni in merito. I due diretti interessati, infatti, dovranno parlare se vorranno per confermare o smentire. Noi di Novella 2000 siamo sempre in attesa di qualsiasi eventuale rettifica e vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero esserci sviluppi.