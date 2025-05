Secondo Italia Oggi, Luis Sal avrebbe venduto il 50% di Muschio Selvaggio all’agenzia Thamsanqa per 250.000 Euro. La società rappresenta anche Naska, rapper considerato “rivale” di Fedez. Il podcast è fermo e il futuro appare incerto dopo questa mossa inattesa.

Luis Sal avrebbe venduto il 50% di Muschio Selvaggio

Secondo quanto riportato da Italia Oggi e rilanciato da Il Fatto Quotidiano, Luis Sal avrebbe venduto il 50% della società Muschio Selvaggio Srl all’agenzia di management Thamsanqa, fondata da Lussorio Piras e Riccardo Vignola. La cifra dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro.

Thamsanqa rappresenta anche Naska, rapper noto anche per dei presunti dissapori con Fedez. Se confermata, questa mossa segnerebbe un passaggio significativo nella storia del podcast, che ha visto la luce nel 2020 grazie alla collaborazione tra Fedez e Luis Sal.

Nel febbraio 2024, il Tribunale di Milano aveva imposto a Fedez di cedere il suo 50% delle quote a Luis Sal, concludendo così una lunga disputa legale.

Dopo la cessione, il podcast ha attraversato un periodo di stallo. In tanti hanno notato le visualizzazioni in calo, così come la sede legale trasferita a via Mecenate, sempre a Milano. Il trasferimento delle quote a Thamsanqa potrebbe rappresentare un tentativo di rilancio. Anche se la presenza di Naska solleva interrogativi sul futuro del progetto.

Mentre Fedez ha avviato nuove iniziative, come il Pulp Podcast con Mr. Marra, il destino di Muschio Selvaggio è tutto da vedere. Il coinvolgimento di Naska potrebbe portare a una nuova direzione creativa, ma anche a ulteriori polemiche, considerando le presunte tensioni tra lui e Fedez.

In attesa di conferme ufficiali, Novella2000.it prende con le pinze la notizia e si rende disponibile in caso di chiarimenti. Gli appassionati del podcast osservano con attenzione gli sviluppi, sperando in un ritorno alla qualità e all’autenticità di questo amatissimo progetto.