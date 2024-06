Gossip

Vincenzo Chianese | 1 Giugno 2024

Fedez

In questi giorni Fedez è stato beccato in compagnia di più di una modella e adesso proprio una delle dirette interessate rompe il silenzio e fa chiarezza sul loro rapporto.

Parla una delle modelle beccate con Fedez

Si continua a parlare di Fedez. Negli ultimi giorni infatti il rapper è finito in diverse occasioni al centro del gossip e la sua vita privata continua ad alimentare il chiacchiericcio sui social. Di recente il cantante è stato avvistato mano nella mano con la modella francese Garance Authié, di diversi anni più giovane, e ovviamente il video ha fatto in breve il giro del web, scatenando anche la reazione di Chiara Ferragni. Si è così parlato di un presunto flirt tra i due, che tuttavia non è ancora stato confermato. Ma non è finita qui.

Qualche ora prima di essere beccato con la Authié, Federico è stato anche avvistato in un locale con un’altra ragazza, la modella spagnola Violeta Toloba, e le immagini della serata non sono passate inosservate. Adesso però a intervenire è proprio quest’ultima, che nel corso di un’intervista per Hola! ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il rapper.

Stando a quanto si legge, Violeta Toloba ha confermato di conoscere molto bene Fedez. Tuttavia la modella ha smentito il flirt e pare che tra i due non ci sia altro che una semplice amicizia. Queste le sue dichiarazioni in merito: “È vero che abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto. Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale. Qualunque cosa faccia, lo sosterrò sempre”.

Pare dunque che tra Federico e Violeta non ci sia alcun flirt in corso e che dunque al momento il cantante sia ancora single. Ieri intanto il rapper ha rilasciato il suo nuovo singolo, che parla proprio della fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Il brano è già considerato dai più una hit e di certo nei prossimi mesi ci farà cantare e ballare tutti.