Su Instagram Chiara Ferragni è tornata a parlare dei suoi figli Leone e Vittoria dopo la separazione da Fedez. In vacanza a Ibiza, ha raccontato quanto stiano crescendo e quanto sia felice di condividere con loro momenti semplici. “Vorrei poteste vederli…” ha detto l’influencer.

Le parole di Chiara Ferragni su Leone e Vittoria

Chiara Ferragni è tornata a parlare dei suoi bambini, Leone e Vittoria, sui social. A seguito di un lungo periodo di silenzio e la decisione di non mostrare più i volti dei figli online, l’imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi follower un momento di confidenza, raccontando la sua estate da mamma. Spesso i fan hanno chiesto dei bambini e stavolta ha deciso di raccontare qualcosa in più.

“Ciao ragazzi, mi sembra di non aver parlato di storie da così tanto tempo, ma mi sono davvero goduta le vacanze con i bambini”, ha detto in una recente Instagram Story. Chiara Ferragni si trova a Ibiza (con lei ci sarebbe anche Tronchetti Provera come specificato da Gabriele Parpiglia), dove ha trascorso una settimana e ha intenzione di fermarsi ancora qualche giorno.

“Ho fatto cose da mamma, escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce”, ha precisato.

Nel video, Chiara Ferragni ha raccontato quanto apprezzi il tempo trascorso con i suoi figli, rivelando anche quanto stiano crescendo velocemente: “Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico”.

Dopo la separazione da Fedez, sia lei che il rapper hanno deciso di limitare la visibilità pubblica dei figli, evitando di pubblicarne immagini e proteggendone la privacy. Una scelta presa di comune accordo, come parte del loro percorso di separazione, che ha diviso l’opinione pubblica.

Chiara Ferragni ora ha scelto di raccontare i momenti con i figli con parole senza mai mostrarli al proprio pubblico.