Nicolò Figini | 9 Ottobre 2023

Fedez

Fedez ha fatto una sorpresa a Chiara Ferragni regalandole una borsa a forma di gallina e un paio di mutande per le mani. Il video

I regali da parte di Fedez

Dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del sanguinamento di due ulcere, in seguito al quale è stato sottoposto a due interventi e alcune trasfusioni si sangue, Fedez è finalmente tornato a casa. Dopo aver ringraziato i medici e aver promesso che avrebbe tentato di aumentare la sensibilità sulla donazione di sangue, è tornato da Chiara Ferragni e i suoi bambini.

Adesso sembra di nuovo stare bene ed è tornato attivo sui social. Proprio ieri ha pubblicato un video, che potete vedere anche qui sotto, in cui annuncia di aver fatto una sorpresa alla moglie. La reazione di quest’ultima è stata in un primo momento: “Chissà che ca*ata è“. Poi Federico ha proseguito:

“Siccome sei stata molto carina con me in questi giorni ti ho fatto un regalo. Spero lo apprezzerai perché ho cercato qualcosa che potesse valorizzare il tuo essere una donna rilevante nel mondo della moda. Puoi chiudere gli occhi?”.

La scena a questo punto stacca e ritroviamo Fedez con una borsa a forma di gallina in mano e Chiara scoppia arridere nel momento in cui la vede: “Ma dove l’hai trovata? Proprio bio, vegano. Nessuna gallina è stata uccisa, meno male“. Poi aprendola trova al suo interno delle mutande per le mani: “Vuoi provarle?”

Con il suo pigiama, quindi, la Ferragni fa una piccola sfilata mettendosi in posa: “Mamma mia, amore, ma lo sai che… Mi sembra la trasmissione ‘Il brutto anatroccolo’. Hai fatto una evoluzione pazzesca“. Alla fine del filmato Chiara lancia divertita la borsa al marito.

Cosa ne pensate di questi particolari regali? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.