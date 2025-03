A Pulp Podcast Fedez ci ha tenuto a chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo. Ecco per quale motivo l’ha fatto.

Le scuse di Fedez

Terminata la parentesi del Festival di Sanremo 2025, Fedez si sta godendo il successo del suo brano, ma ci ha tenuto a porgere le sue scuse pubbliche a Carlo Conti, per un motivo ben preciso. Quale? Scopriamolo insieme.

Il rapper aveva confidato che inizialmente per la serata delle cover avrebbe dovuto cantare con il gruppo Fu*k Your Clique. Carlo Conti però avrebbe consigliato a Federico di lasciare perdere e portare dell’altro:

“Avevo pensato di cantare con questi artisti, dovevano esibirci sulla cover di Boy Band dei Velvet. Questo gruppo ha cantato dei pezzi espliciti e mi hanno riportato ‘Carlo Conti non vuole cantanti che parlano di sb***a’. Loro sono un po’ come Elio e Le Storie Tese“, aveva detto Federico.

Per tale ragione Fedez ha dovuto pensare ad altro e per questo ha poi coinvolto sul palco Marco Masini e insieme hanno cantato “Bella stron*a”. Intanto i fan del gruppo, scoperta questa notizia, avrebbero invaso il profilo del conduttore, tanto che lo stesso avrebbe deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram.

A seguito di questo fatto spiacevole, Fedez a Pulp Podcast ci ha tenuto a intervenire e scusarsi così con il conduttore e direttore artistico per quanto successo:

“Ormai su internet la storia dei Fu*k Your Clique è diventata un meme. E tra l’altro, colgo l’occasione per chiedere pubblicamente scusa a Carlo Conti, perché purtroppo ha ricevuto dalla fanbase dei Fu*k Your Click commenti con l’hashtag Free sb**ra. Ma alla fine, sono tutte interazioni! Non capisco perché abbia bloccato i commenti, però ci sta”.

In seguito Fedez ha spiegato com’è nata l’idea di “Bella stron*a”, dopo che ha dovuto scartare la prima ipotesi. Per lui portare sul palco un brano del genere sarebbe stato perfetto perché si rivedeva nella storia raccontata: “Non so, per me è stata quasi un’esperienza mistica: il fatto che un artista, 30 anni fa, abbia scritto una canzone che in qualche modo descriveva esattamente ciò che stavo passando”.

Infine ha anche spiegato com’è nato tutto il resto, che l’ha portato poi a salire sul palco con Marco Masini. Dalla creazione della base a tutto il resto.