Fedez è stato nuovamente ricoverato e ora è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano. Come sta?

Nuovo ricovero per Fedez, tornato in ospedale nella serata di lunedì a causa di un problema di salute. Dopo i primi accertamenti eseguiti all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, il rapper è stato trasferito nella giornata di martedì all’Humanitas di Rozzano, dove proseguirà gli esami e il monitoraggio clinico. La notizia ha immediatamente riacceso la preoccupazione dei fan, considerando i numerosi problemi di salute affrontati dall’artista negli ultimi anni. Secondo le informazioni emerse finora, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno ritenuto opportuno approfondire il quadro clinico.

Fedez: il ricovero al Fatebenefratelli e i primi accertamenti

Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è arrivato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice giallo. Dopo essere stato preso in carico dal personale sanitario, è stato trasferito nel reparto di chirurgia, dove ha trascorso la notte sottoponendosi ai primi accertamenti. Secondo quanto emerso, il ricovero sarebbe stato provocato dalla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che potrebbe essere collegata all’assunzione di farmaci antinfiammatori.

I medici hanno immediatamente eseguito gli esami necessari per valutare la situazione e monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Pur trattandosi di una problematica che ha richiesto l’ospedalizzazione, le condizioni del cantante non sarebbero state giudicate particolarmente critiche.

Il trasferimento all’Humanitas e i precedenti problemi di salute

Nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle 14, è stato deciso il trasferimento all’ospedale Humanitas di Rozzano, struttura nella quale Fedez continuerà il percorso diagnostico e terapeutico. L’artista è arrivato all’ospedale attraverso un ingresso secondario, evitando così l’attenzione di fotografi e curiosi presenti all’esterno della struttura.

Per il rapper si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio legato a una situazione clinica già complessa. Nel settembre del 2023 era infatti stato ricoverato d’urgenza proprio al Fatebenefratelli per due ulcere sanguinanti che avevano reso necessario un intervento chirurgico.

Quel ricovero si aggiungeva a un percorso sanitario iniziato già nel 2022, quando Fedez aveva annunciato pubblicamente di essere stato colpito da un tumore neuroendocrino al pancreas. In quell’occasione era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale San Raffaele di Milano, raccontando successivamente il lungo percorso di recupero affrontato insieme alla sua famiglia. Negli ultimi anni il cantante ha spesso condiviso con il pubblico le difficoltà legate alla propria salute, aggiornando i fan sui controlli periodici e sulle cure necessarie dopo l’operazione. Anche questa volta resta alta l’attenzione sulle sue condizioni, anche se le informazioni diffuse finora invitano all’ottimismo. Saranno gli ulteriori accertamenti effettuati all’Humanitas a chiarire l’origine della nuova complicanza e a stabilire le eventuali terapie necessarie prima delle dimissioni.