In queste ore si è sparsa voce che Villa Matilda, la bellissima dimora sul Lago di Como comprata da Fedez e Chiara Ferragni prima del divorzio, fosse stata acquistata da Rihanna. Lo staff del rapper interviene e rivela la verità.

Interviene lo staff di Fedez

In questi mesi si è a lungo discusso di Villa Matilda, la mozzafiato abitazione situata sul Lago di Como che Fedez e Chiara Ferragni avevano acquistato poco prima della separazione. La coppia tuttavia non è riuscita a pieno a godersi la casa, che dopo la rottura è così finita sul mercato. Da tempo dunque il cantante di Battito sta tentando di vendere la Villa, stimata diversi milioni di euro. Solo qualche settimana fa si era sparsa voce che la dimora avesse finalmente trovato un nuovo proprietario. Tuttavia poco dopo a smentire la notizia è stata la mamma di Federico. A fare chiarezza ci hanno pensato poi anche i collaboratori dell’artista milanese, che hanno spento i rumor.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez stravolge il suo look e taglia i suoi capelli (FOTO)

Nelle ultime ore però una nuova indiscrezione, stavolta lanciata da EspansioneTv, ha iniziato a fare il giro del web. Stando a quanto è stato riferito, a mettere gli occhi su Villa Matilda sarebbe stata nientemeno che Rihanna, che avrebbe dunque acquistato la casa. Il gossip naturalmente ha attirato l’attenzione di tutto il web e così poco dopo le persone vicine al rapper sono state costrette nuovamente a intervenire.

Lo staff di Fedez ha infatti smentito la voce di corridoio, svelando come a oggi non ci siano ancora novità. Rihanna dunque non ha acquistato Villa Matilda, che attualmente è ancora in vendita.

Il cantante nel mentre in questo periodo si sta concentrando sulla sua musica e sulla sua carriera. Nei mesi a venire infatti ci saranno importanti news per i fan, che attendono con ansia il nuovo disco di inediti di Federico.