Ieri sera il mondo dello spettacolo si è fermato con la morte di Pippo Baudo, un mito senza tempo che ha inventato la televisione e l’ha resa grande. Una notizia che si è diffusa così rapidamente che ha raccolto il cordoglio e l’affetto di tanti volti noti del piccolo e grande schermo.

In questa gallery ne abbiamo raccolto alcuni….

Laura Pausini ricorda Pippo Baudo

Uno dei messaggi più toccanti è quello di Laura Pausini, sua pupilla. Nel 1993 è stato proprio grazie al Festival di Baudo (categoria Nuove proposte), che la cantante vinse e divenne l’artista italiana più conosciuta al mondo. Immensa gratitudine, affetto e grande commozione nelle sue parole:

“Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio. Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai”.

“È diventato un mio famigliare. Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Per ogni volta che mi hai sorriso, che mi hai dato un consiglio, che mi hai cambiato la vita. GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace. …Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene. Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato”.

In un altro messaggio rivolto a Pippo Baudo, la Pausini ha aggiunto: “Ciao al mio secondo papà. Buon Viaggio Pippo. Ti voglio bene”