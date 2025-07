In queste ore è stata rilasciata un’anticipazione sul futuro tra il tentatore Flavio e una fidanzata di Temptation Island. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’anticipazione su Temptation Island

Ieri sera il pubblico italiano ha finalmente potuto assistere alla prima puntata di Temptation Island. La nuova edizione è cominciata con il botto e non sono mancati fin da subito i colpi di scena, come per esempio la richiesta di Sonia M di fare un falò anticipato con Alessio.

Il fidanzato, tuttavia, si è disperato perché non voleva abbandonare il programma e non si è presentato. Tuttavia, Sonia M ha deciso di andarsene lo stesso ma Filippo, su richiesta delle altre fidanzate, le ha concesso di rimanere mentre (almeno per ora) sembra che il compagno sia dovuto tornare a casa.

Nelle ultime ore si è però diffusa un’indiscrezione che riguarda una delle fidanzate e in molti ipotizzano si possa trattare proprio di Sonia M! Lorenzo Pugnaloni ha rivelato, sul proprio profilo Instagram, che il tentatore Flavio si legherà “molto a una fidanzata in particolare“. Non ha aggiunto altro ma la domanda che tutti si pongono è “chi sarà?”.

Una fidanzata di Temptation Island si legherà al tentatore Flavio

Le ipotesi punterebbero su Sonia M, adesso che è ufficialmente single, anche se non è stata lei a scegliere a inizio puntata il bel tentatore. Infatti, come abbiamo visto, ogni singola ragazza lo avrebbe scelto ed essendo questa l’edizione dei colpi di scena tutto potrebbe succedere.

Per ora non abbiamo altre informazioni e dovremo attendere i prossimi appuntamenti per saperne di più. Nel frattempo, però, vi possiamo dire che Flavio ha 24, abita a Firenze e fa il calciatore. Per tutte le altre informazioni, come il suo profilo Instagram, potete cliccare QUI.