In vista dell’uscita di The Traitors Italia, programma a cui ha preso parte, Filippo Bisciglia ha scelto di non commentare la fine della sua storia con Pamela Camassa e una particolare domanda sui tradimenti.

Filippo Bisciglia svia una domanda su Pamela Camassa

Filippo Bisciglia è pronto a tornare sul piccolo schermo in una veste del tutto nuova. Dal 30 ottobre, infatti, sarà tra i protagonisti di The Traitors Italia, il nuovo reality game di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi. Un progetto che promette colpi di scena, misteri e alleanze, ma che ha già acceso l’attenzione del pubblico per un altro motivo: le parole del conduttore romano sulla sua vita privata.

Intervistato da Vanity Fair si è parlato del tema centrale del reality – il tradimento – e qui Filippo Bisciglia ha scelto con attenzione le parole: “Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei.”

Una risposta che suona come un modo per evitare domande dirette sulla sua recente rottura con Pamela Camassa, sua compagna per circa 17 anni. Alla richiesta di chiarimenti sulla fine della loro storia, Bisciglia ha infatti ribadito con fermezza: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa.”

Tuttavia, nonostante i suoi silenzi a riguardo, le parole di Filippo Bisciglia hanno comunque attirato l’attenzione del pubblico. Per ora però entrambi hanno preferito non entrare troppo nel merito della loro rottura, preferendo mantenere per sé le reali motivazioni di quanto successo.

Filippo Bisciglia peraltro ha anche raccontato con entusiasmo la sua esperienza all’interno del programma:

“È stato bellissimo ritrovare Alessia. È stata la prima a dire il mio nome in televisione. Vederla di nuovo alla conduzione di un programma dove io ero concorrente è stata un’emozione fortissima. Sono passati vent’anni da quel Grande Fratello, ma l’emozione è rimasta la stessa.”

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.