Il 29 settembre 2025 è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne: le anticipazioni

Nella giornata di oggi 29 settembre 2025 è stata realizzata una nuova registrazione: ecco nel dettaglio le anticipazioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni 29 settembre

Se vi siete persi il filo del discorso, potete recuperare QUI quanto accaduto nella precedente registrazione. Questo vi permetterà quindi di riprendere il discorso e capire meglio quelle che sono le anticipazioni di Uomini e Donne della giornata del 29 settembre 2025.

A fornire tutti i dettagli è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato che Federico Mastrostefano ha deciso di interrompere la conoscenza con Agnese De Pasquale proprio durante la puntata. La notizia ha colpito duramente Agnese, che non ha trattenuto le lacrime.

Federico ha scelto di proseguire la sua frequentazione con Francesca. Ma Agnese non è l’unica ad aver versato qualche lacrima, a quanto pare.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne anche Gemma Galgani, pare avere pianto. Stavolta per Mario Lenti, che continua a non mostrare interesse nei suoi confronti, lasciandola incredula.

In seguito, si è parlato di Marina che è uscita con Arcangelo. In studio però ne è sfociata una discussione accesa con Isabella, che ha accusato la dama di essere fuori controllo a causa dei toni accesi usati da Marina durante il confronto.

Anticipazioni Trono Classico

Ma non solo, perché come riportato da Lorenzo Pugnaloni durante la registrazione, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che dopo i fatti avvenuti nell’ultima registrazione, la puntata si è aperta con Flavio Ubirti, che ha fatto un’esterna con Nicole Belloni. Il filmato non è stato mostrato in studio.

Martina e Denise, invece, non si sono presentate. Per questo Flavio ha deciso quindi di lasciare momentaneamente lo studio per chiarire le ragioni della loro mancata partecipazione, chiedendo che si presentino di persona per comunicare, faccia a faccia, un’eventuale intenzione di interrompere il percorso.

Intanto, le anticipazioni di Uomini e Donne informano che Sara Gaudenzi ha avuto un’uscita con un nuovo corteggiatore di nome Marco. Per la nuova tronista arrivano anche altri ragazzi, dando il via alle prime interazioni e ai commenti in studio. Jakub non era presente in puntata — non è chiaro se sia stato eliminato oppure no. Cristiana Anania ha invece fatto un’esterna con Ernesto.

Federico, deluso per non essere stato scelto per un’uscita, ha manifestato l’intenzione di abbandonare il programma. Lasciato lo studio, Cristiana lo ha seguito dietro le quinte, ma ciò che accade dopo non è stato mostrato al pubblico.

(IN AGGIORNAMENTO)