Oggi 29 settembre dopo tanta attesa, finalmente Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati. Le prime immagini del “sì”.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati

Dopo le nozze con rito civile avvenute a luglio, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno raggiunto la tanto attesa giornata del loro matrimonio. Il ballerino e la professoressa di Amici 25 si sono sposati nella giornata del 29 settembre. Si sono detti “sì” davanti ad amici e parenti, dando ufficialmente il via a un nuovo e felice capitolo della loro storia insieme.

LEGGI ANCHE: Penelope di Amici 25 ha recitato in una famosissima serie Netflix

Veronica Peparini, coreografa e insegnante di danza di 54 anni, e Andreas Muller, ballerino di 29, si sono conosciuti nel 2017 durante il talent show Amici. Lui era un allievo e Veronica una delle insegnanti. La loro relazione, però, è sbocciata solo qualche tempo dopo, quando Andreas è tornato nel programma come ballerino professionista. Da quel momento non si sono più lasciati.

Nel 2023, a Verissimo, Veronica aveva condiviso con il pubblico la gioia di essere in attesa di due gemelle. Le piccole, Penelope e Ginevra, sono nate il 18 marzo 2024, riempiendo di felicità la vita della coppia. La proposta di matrimonio da parte di Andreas Muller è arrivata durante la partecipazione al reality La Talpa, vissuta insieme come coppia. Il rito civile è stato celebrato a luglio 2025, mentre il 29 settembre dello stesso anno si è tenuta la festa di nozze, in un clima di grande emozione e affetto, circondati da amici, familiari e tanto amore.

Poche ore prima delle nozze, Andreas Muller si è reso protagonista anche di un dolce momento con Veronica Peparini. Sui social infatti ha caricato un video in cui ha mostrato i momenti della serenata dedicata alla sua compagna. Filmato questo che ha molto emozionato fan o semplici curiosi.

Auguri agli sposi da tutti noi!