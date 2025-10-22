Stasera nel corso della seconda puntata di This Is Me si celebrerà la lunga carriera di Lorella Cuccarini. A fare una sorpresa alla showgirl sono stati anche i cantanti di Amici 25. Ecco cosa è accaduto in studio.

Sorpresa per Lorella Cuccarini

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di This Is Me, naturalmente con Silvia Toffanin. Si tratterà di un appuntamento speciale, che celebrerà i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Oltre alla showgirl, in studio ci saranno numerosissimi ospiti, che festeggeranno insieme alla prof di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice dunque accoglierà Angelina Mango, Amadeus, Beppe Vessicchio, Pooh, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Mida, Sarah Toscano. E ancora in studio vedremo Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Stephan El Shaarawy, Alessandro Siani, Ricchi e Poveri, Garrison, Nina Zilli e Marco Columbro.

Si preannuncia dunque una serata ricca di colpi di scena e solo nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena. Proprio ieri si sono svolte le ultime registrazioni della seconda puntata e nel corso delle riprese c’è stata un’inaspettata emozione per la voce de La notte vola. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come fa sapere la pagina Amici News, ad arrivare nello studio di This Is Me sono stati tutti i cantanti di Amici 25, che hanno fatto una meravigliosa sorpresa a Lorella Cuccarini. Stando alle anticipazioni emerse, i ragazzi hanno cantato una canzone per la prof del talent show di Maria De Filippi, che è rimasta piacevolmente stupita da questo inatteso regalo.

Stasera dunque su Canale 5 andrà in onda la seconda attesa puntata di This Is Me e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Ricordiamo dunque l’appuntamento con Silvia Toffanin e tutti i suoi ospiti, come sempre alle ore 21:30 circa.