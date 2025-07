Commosso Filippo Bisciglia ha chiuso un’edizione record di Temptation Island e ha fatto una dedica speciale a Maria De Filippi: “Donna speciale, ti voglio bene”.

Temptation Island, il discorso commosso di Filippo

Si è conclusa questa sera un’edizione da record di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha guidato le coppie in un viaggio nei sentimenti ricco di sorprese. E anche quest’ultima puntata tra un ultimo falò di confronto e scoprire cosa è successo un mese dopo per i protagonisti, non è stata da meno.

Tra chi ha confermato le proprie scelte con tanto di liete notizie (c’è anche una gravidanza e non solo le nozze per qualcuno), Filippo Bisciglia ci ha tenuto a riservare un discorso finale di ringraziamenti. Il conduttore ci ha tenuto a ringraziare il pubblico, sempre presente, così come i tantissimi addetti ai lavori:

“È arrivato il momento dei saluti e io inizierei da voi. Voi che ci avete seguiti in tutti questi anni e continuate a farlo con lo stesso affetto e lo stesso entusiasmo di sempre. Grazie. Le vostre emozioni, i vostri messaggi, la vostra presenza, ci arrivano forti e chiari e vi assicuro che fanno la differenza”, ha esordito Filippo Bisciglia con gli occhi lucidi.

“Ovviamente un pensiero speciale va a tutte le persone straordinarie che lavorano dietro le quinte di questo programma che, ogni giorno, rendono possibile tutto questo. Sono tante. Ci mettono testa, cuore, passione. Sono la vera forza silenziosa di Temptation Island, che opera sotto lo sguardo attento di una donna speciale a cui voglio tanto bene. Grazie”.

Molto commosso e con la voce spezzata, Filippo Bisciglia con queste ultime parole ha rivolto un pensiero sincero e di profonda stima e affetto verso Maria De Filippi.

Infine per concludere Filippo Bisciglia ha aggiunto: “Ragazzi, la cosa più bella è sapere che in tutti questi anni e in tutti questi viaggi nei sentimenti siamo sempre stati insieme. Come ho sempre detto: noi con voi e voi con noi. Buonanotte, grazie”.

Un’altra edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia volge al termine e lui così come l’azienda possono ritenersi soddisfatti per i risultati ottenuti.