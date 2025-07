In un’intervista Filippo Bisciglia ha risposto alle critiche su Temptation Island, difendendo la trasmissione dall’etichetta di “trash”. Ecco cosa ne pensa il conduttore di queste affermazioni e del successo della trasmissione di Canale 5, leader degli ascolti estivi.

La risposta di Filippo Bisciglia

Leader incontrastato degli ascolti estivi, Temptation Island si conferma un fenomeno televisivo senza rivali, al punto da meritarsi una puntata in più e doppi appuntamenti settimanali, come svelato da Giuseppe Candela e da BubinoBlog in queste ultime ore. Ma nonostante il successo, non mancano le critiche. C’è infatti chi bolla il programma come “trash”.

A rispondere una volta per tutte è proprio Filippo Bisciglia, volto simbolo del reality di Canale 5, in un’intervista a Repubblica:

“In questi anni il pubblico si è affezionato a Temptation perché si immedesima nelle storie. Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono le coppie. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante”, ha dichiarato il conduttore deciso.

Poi, parlando del successo popolare del programma, Filippo Bisciglia ha aggiunto: “Ci sono stabilimenti e ristoranti con i maxischermi, c’è anche il menù Temptation: pizza più birra e patatine. Vengo taggato su Instagram. La gente si diverte, è un appuntamento estivo ed è bello attenderlo, c’è l’attesa. Un po’ come si aspettava il Festivalbar”.

Quanto alle accuse di trash, Filippo Bisciglia è stato chiaro: “È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti. Il pubblico si svaga, tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. Non lo siamo perché stiamo molto attenti, parliamo di sentimenti. Gli altri possono spingersi di più, ma noi non siamo la Spagna”.

Con questa visione lucida Filippo Bisciglia ha sottolineato l’intento del programma: mostrare le emozioni vere dei protagonisti. Tra critiche e meme, Temptation Island resta il reality più atteso dell’estate, diventando ormai parte integrante di questo periodo.