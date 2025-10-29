Non ci sta Marcella Bella. Dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la concorrente si è sfogata contro la giuria e ne ha avute davvero per tutti: “Accanimento nei miei confronti”.

Marcella Bella contro la giuria di Ballando

A Ballando con le Stelle 2025 la tensione è ormai altissima. Stavolta a scatenare la tempesta è Marcella Bella. Dopo l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, la cantante non ha nascosto la sua rabbia nei confronti della giuria, accusata apertamente di avere un accanimento nei suoi confronti.

Nel corso di Ballando Segreto, il format disponibile su RaiPlay, Marcella Bella si è lasciata andare a uno sfogo durissimo, prendendo di mira in particolare Carolyn Smith, presidente della giuria:

“Questo accanimento nei miei confronti comincia a essere grave. Mi sento mortificata. Se non vi piace il mio ballo, ditelo e datemi un voto basso, ma non mi mortificate così. Tu, Carolyn, che sei un’esperta, a me un due e sei alla Signora Coriandoli? C’è qualcosa che non va…”, ha dichiarato amareggiata.

Dalla sua Marcella Bella ha continuato, sottolineando la sua delusione per la rigidità dei giudizi ricevuti:

“Le ha detto: ‘Hai fatto due passi bene’… e io? Non ho fatto neanche un passo buono? Ho dimostrato agilità! Forse sto antipatica, ma sembra abbiano deciso di distruggermi. Carolyn la ammiravo, ma è molto arcigna con me, mentre ballo fa delle facce che mi mettono in difficoltà”.

Ma la furia di Marcella Bella non si è fermata qui. Nel mirino è finita anche Rossella Erra, opinionista del programma, accusata di essere incoerente nel suo ruolo:

“Non deve più urlare perché non la sopporto più. Mi toglie il tesoretto e poi dice che mi difende. Se mi vuole bene, me ne volesse un po’ meno e mi lasciasse il tesoretto!”.

Uno sfogo diretto e senza filtri quello di Marcella Bella, che continua a dividere i telespettatori. Molti sui social si sono schierati con la cantante, giudicando i voti troppo bassi e severi.

Marcella Bella non ha intenzione di restare in silenzio. Nelle prossime puntate quindi non è escluso un ennesimo confronto con la giuria.

