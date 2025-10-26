Grande emozione a Ballando con le Stelle. Filippo Magnini è scoppia in lacrime pensando all’amico Massimiliano Rosolino e al periodo difficile che sta attraversando. Ecco cosa ha detto in diretta

Le lacrime di Filippo Magnini a Ballando

È stato un momento di pura emozione quello andato in onda durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 25 ottobre. Dopo un’esibizione intensa sulle note di una rumba con la sua maestra Alessandra Tripoli, Filippo Magnini non è riuscito a trattenere le lacrime.

Invitato da Milly Carlucci a spiegare cosa lo avesse commosso così profondamente, l’ex campione di nuoto ha condiviso un pensiero pieno di affetto e sensibilità:

“Ho pensato a un mio amico che è lì nella sala delle stelle, che è Massimiliano. Lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo”, ha detto Filippo Magnini.

Il riferimento era chiaramente rivolto all’amico e collega Massimiliano Rosolino, presente in studio come inviato. L’emozione di Filippo Magnini ha colpito tutti: il pubblico è rimasto in silenzio, visibilmente toccato dalla sincerità di quelle parole.

Le lacrime di Filippo Magnini hanno attirato anche l’attenzione dei social, dove in tanti hanno espresso solidarietà e si sono domandati il perché delle sue parole. Alcuni telespettatori hanno notato un commento sussurrato di Ivan Zazzaroni a Fabio Canino, in cui sembrava accennare alla compagna di Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, che da tempo affronta problemi di salute legati all’osteomielite come aveva raccontato lei stessa.

Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati (se sia questo il motivo o altro), che preferiscono mantenere il riserbo su quanto vissuto. Ma c’è stato tanto rispetto e affetto da parte dei fan. L’empatia di Filippo Magnini, però ha commosso e colpito tutti.

